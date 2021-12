Suomen Nato-jäsenyydestä Putinin kanssa keskustellut Matti Vanhanen: Venäjän kanta on muuttunut eikä se ei ole hyvä vakauden näkökulmasta

Optio hakea Nato-jäsenyyttä on ollut Suomen turvallisuuspolitiikan keskeisiä elementtejä, mutta Venäjän vaatimat takuut Natolta olla enää laajenematta itään voi tulkita poikkeamana perinteisestä linjasta, jossa Venäjä on vuosien ajan toistellut Nato-jäsenyyden olevan Suomen oma ratkaisu.

– Siinä yhteydessä on perusteellisesti arvioitu meidän asemaamme. Sellaiseen arviointiin sisältyy aina myös tietty toleranssi ympäristön heilahtelujen sisällä, joka on otettu etukäteen huomioon, Vanhanen sanoo STT:lle.

"He ovat muuttaneet kantaansa, ja se ei ole hyvä"

– Venäjä on koko ajan sanonut, että he reagoivat siihen (Nato-jäsenyyteen) kielteisesti ja katsovat, että jos Suomi on Natossa, siihen pitää varautua samalla lailla kuin muidenkin Nato-maiden kohdalla. Siinä suhteessa ei ole mitään uutta.

Tuomioja näkee Venäjän viimeaikaisen kovan retoriikan liittyvän ensisijaisesti Ukrainaan, jonka lipumista lännen liittolaiseksi Kremlin on vaikea hyväksyä. Johdonmukaisuuden vuoksi Venäjän on puhuttava Naton laajenemisesta kokonaisuutena, vaikka sen ärtymys kohdistuukin pääasiassa Ukrainaan.

– Se ei Suomen kannalta muuta mitään tai tuo uutta. Mutta retoriikka on tietysti koventunut tämän kärjistyneen tilanteen vuoksi, ja tilanteen kärjistäjä on ihan yksinomaan ollut Venäjä.

– Itsekin olen aikanaan silloisen pääministeri (Vladimir) Putinin kanssa keskustellut aiheesta ja todennut, että se on Suomen oma asia. Selkeästi se on myös heidän puoleltaan mielletty niin, että se on Suomen oma asia. Tässä suhteessa viime viikkoina linja on heillä muuttunut, ja he ilmaisevat suoraan mielipiteensä siitä, mitä Suomen pitäisi tai ei pitäisi tehdä. He ovat muuttaneet kantaansa, ja se ei ole kyllä hyvä vakauden näkökulmasta.