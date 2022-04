"Naton varjopuolia ei ole käyty läpi, vaan jätetty se työ eduskunnalle" – näin puolueissa suhtaudutaan lähiviikkojen Nato-pohdintaan

– Tässä on paljon analyysiä tehtävänä asiantuntijoiden kanssa. Selonteossa Naton varjopuolia ei ole käyty läpi, vaan jätetty se työ eduskunnalle, sanoo puolueen eduskuntaryhmän johtaja Jussi Saramo.

Ehdoille ei lämmetä

– Mitä tulee Naton puolustussuunnitelmiin ja maiden omiin päätöksiin, niin se on toinen kysymys. Niiden osalta pidän selvänä, että ydinaseita ei Suomen kannata omalle maaperälleen tuoda, mutta muilta osin en lähtisi tässä vaiheessa rajaamaan mitään vaihtoehtoja pois, kuten tukikohtia tai pysyviä joukkoja, Lindtman jatkaa.

Perussuomalaiset ovat ryhmänjohtaja Ville Tavion mukaan tukikohtien ja ydinaseiden suhteen samoilla linjoilla kuin SDP: tukikohtien sijoittamista Suomeen ei ole poissuljettu, mutta ydinaseiden sijoittaminen on.

– Suomi voi linjata jäsenyytensä luonnetta sen jälkeen, kun se on liittynyt Natoon. Jäseneksi liittymisen prosessia ei kannata yhtään mutkistaa, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Vasemmistoliitolle on selvää, ettei ydinaseita haluta Suomen maaperälle, mutta muilta osin Saramo vaikenee toistaiseksi puolueen reunaehdoista jäsenyydelle.

Ratkaisuja harmaalle ajalle

Vasemmistoliiton mukaan eduskuntaryhmät tarvitsevat vielä tietoa siitä, miten Suomen turvallisuudesta huolehditaan sen aikaa, kun mahdollinen Nato-hakuprosessi on kesken eli niin sanottuna harmaana aikana. Kaikkia yksityiskohtia ei voida turvallisuussyistä kertoa julki, mutta keskeisten valiokuntien ja puoluejohdon on Saramon mukaan saatava sen verran tietoa, että siihen voidaan luottaa.

– Minulla on käsitys, että Nato-organisaatiolla ja useilla Naton jäsenmailla on selvä halukkuus varmistaa se, että Naton ehdokasjäsentä ei puhalleta pois siitä roolista, Mykkänen sanoo.

Perussuomalaisten Tavion mukaan Suomen on valmistauduttava harmaan ajan haasteisiin muun muassa laittamalla huoltovarmuuteensa kuntoon. Niin ikään Suomen pitää valmistautua erilaisiin hybridivaikuttamisoperaatioihin, mukaan lukien yrityksiin horjuttaa Suomea ohjaamalla suuria määriä pakolaisia Suomen rajalle.

– Tässä suhteessa hallitus on aikaillut ja ollut saamaton, Tavio sanoo.

Harjanteen mukaan eduskunnalla on jo hyvin tietoa siitä, miten Suomi pyrkisi varmistamaan, että pysyisi turvassa sen aikaa kun mahdollinen Nato-hakuprosessi on kesken.

Kantoja lukkoon vajavaisilla tiedoilla?

Kokoomus on jo pitkään kannattanut Natoon liittymistä ja toivoo nyt ripeää etenemistä.

– On tärkeää, että salatuissa olosuhteissa käydään nyt ne hyytävimmät skenaariot, mitä voi tulla eteen ja miten siitä sitten selvitään, Mykkänen sanoo.

Saramo on pahoillaan siitä, että niin moni kansanedustaja on jo lyönyt kantansa lukkoon hyvin vajavaisilla tiedoilla. Natoon liittymisellä kun on hänen mukaansa sekä turvallisuutta vahvistavia että heikentäviä puolia.