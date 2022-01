Vihreät tarkastelee Nato-kantaansa keväällä, puolueen mepeiltä vihreää ja keltaista valoa jäsenyydelle

Mielenkiinto osuu ajankohtaiseen saumaan, sillä puolue on keväällä päivittämässä poliittisen tavoiteohjelmansa. Päivitys tarjoaa teoriassa mahdollisuuden muuttaa nykyistä, odottavaa kantaa. Viime aikoina puolueen useat kärkipoliitikot ovat liputtaneet Nato-jäsenyyden tai -keskustelun puolesta.

– Keskustelulle on nyt valtava kysyntä, ja on hyvä käydä sitä niin, että puolueen näkyvimmät poliitikot ovat sitä käynnistämässä, Suomela sanoo STT:lle.

– Turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut. Pitkän harkinnan jälkeen koen, että Nato-jäsenyys olisi tie varmistaa Suomen itsenäisyys ja rauha. Puolustusbudjettimme täyttää käytännössä jo Naton tavoitteet, Alametsä kirjoitti Twitter-tilillään.

– Vanha liturgia ei enää riitä. Nyt olemme tilanteessa, jossa Nato-jäsenyyden hyötyjä ja haittoja ja mahdollisen jäsenyyden hakemisen ajankohtaa on avoimesti käsiteltävä, Niinistö kirjoitti.

Puolueen riveistä aiemmin Nato-kannatuksen on esille nostanut Atte Harjanne, joka valittiin vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi syksyllä.

"Harkinta ja maltti paikallaan"

– Kyllähän tämä keskustelu on Suomessa laajemminkin aktivoitunut. Harkinta ja maltti ovat tässä paikallaan, koska kyse on ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta todella isosta asiasta. Hätiköiminen ei ole tässä oikea ratkaisu, Suomela sanoo.

Kuluvan vaalikauden tavoiteohjelmaa laatiessaan vihreät ei pitänyt Nato-jäsenyyttä ajankohtaisena. Puolueen mukaan turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttumista on kuitenkin jatkuvasti seurattava.

Puolueen poliittinen tavoiteohjelma on 3,5 vuotta vanha. Vihreät on paraikaa laatimassa uutta, joka on tarkoitus hyväksyä puoluekokouksessa toukokuussa.