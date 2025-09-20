Puolustusministerin mukaan ilmatilaloukkaus osoittaa, että Euroopan pitää tehdä kahta asiaa yhtä aikaa.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tuomitsee kovin sanoin Venäjän hävittäjien ilmatilaloukkauksen Virossa perjantaina.

Häkkänen kuvailee MTV Uutisille, että kyseessä on vakava tapaus ja provokatiivista toimintaa Venäjältä.

– Holtitonta sotilaallista käyttäytymistä Viron ilmatilassa, Häkkänen sanoo.

Suomen hävittäjät paikalle näkemään, mitä tapahtuu

Hän kiittää, että Nato-maat, Suomi mukaan lukien, osoittivat tilanteessa kykynsä valvoa aluetta ja tulla nopeasti mukaan tilanteeseen.

– Sitä kautta se tilanne myös loppui.

Hän kertoo, että Ilmavoimat valvoo tehokkaasti ja nopeasti ilmatilaa. Myös Viron ilmatilaloukkauksessa Suomen Ilmavoimat tuli nopeasti paikalle, vaikka muut maat vastaavat sen aluevalvonnasta. Häkkänen kertoo, että tämä liittyy tarpeeseen saada tilannekuva alueen tapahtumista.

– Suomenlahti on kapea alue. Me haluamme aina tietää, mitä siellä suurin piirtein tapahtuu.

Häkkänen: Euroopan pitää tehdä kahta asiaa yhtä aikaa

Nyt Häkkänen peräänkuuluttaa Euroopan Nato-maita panostamaan vahvasti puolustuksen investointeihin, erityisesti ilmaohjus- ja droonipuolustukseen. Tästä hän kertoo olevan myös Nato-maiden puolustushallintojen välillä suunnitelma.

Tämän lisäksi hän muistuttaa tarpeesta jatkaa Ukrainan ilmapuolustuksen tukemista.

– Nämä ovat ne parhaat lääkkeet, joilla Venäjän häirintään ja provokatiiviseen toimintaan vastataan.

Häkkänen arvioi, että Venäjän tavoitteena on kääntää länsimaiden huomio Ukrainan tukemisesta omiin asioihin. Sen takia hän vaatiikin, että Euroopassa keskityttäisiin samanaikaisesti kaikkien maiden puolustuksen vahvistamisen lisäksi myös Ukrainan tukeen.

0:20 Venäläiset sotilaskoneet loukkasivat Viron ilmatilaa.