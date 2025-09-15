Venäläisiä drooneja on tunkeutunut tällä viikolla sekä Puolan että Romanian ilmatiloihin. Asiantuntija uskoo, että Nato-maiden häirintä jatkuu, eikä Suomikaan välttämättä ole poikkeus.

Puola ilmoitti alkuviikosta Venäjän loukanneen maan ilmatilaa yhteensä 19 kertaa. Lauantaina Romanian puolustusministeriö kertoi havainneensa venäläisdroonin alueellaan.

Venäjän ilmatilaloukkaukset on tuomittu laajasti, mutta Puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön Pekka Toverin arvion mukaan häirintä tulee jatkumaan.

– Olisin hämmästynyt, jos näin ei tapahtuisi. Venäjä pyrkii koko ajan toimimaan siinä sodan ja rauhan harmaalla alueella ja puskemaan rauhan tilaa lähemmäksi sotatilaa – eli tekemään siitä uutta normaalia, hän sanoo MTV Uutisille.

Puolassa 19 venäläisdroonia sulki lentokenttiä ja aiheutti ilmahälytyksiä. Toverin mukaan Venäjä pyrkiikin luomaan pelkoa Nato-maissa juuri kansalaisten keskuudessa.

– Tämä on erinomainen keino Venäjälle luoda pelkoa ja epätietoisuutta länsimaisiin kansalaisiin siitä, mitä täällä tapahtuu ja epäluuloa siitä, pystyykö Nato meitä suojelemaan.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoi perjantaina Naton Itäinen vartio- eli Eastern Sentry -hankkeesta, jolla tehostetaan sotilasliiton itärajan turvaamista.

"Minkä takia se ei tekisi sitä?"

Toverin mukaan Venäjä vain lisää häirintäänsä, mikäli länsi ei vastaa siihen riittävillä sanktioilla.

– Ei tämä toiminta lopu ennen kuin siitä tulee Venäjälle hintalappu.

Hän ei pidä lainkaan mahdottomana, että Venäjä toteuttaisi ilmatilaloukkauksia Suomessakin.

– Jos Venäjälle ei pistetä mitään attribuutiota, mitään rangaistusta tästä toiminnasta, niin minkä takia se ei tekisi sitä?

– Jos se pystyy sillä häiritsemään ja rankomaan omasta mielestään epäystävällisiä ja vihamielisiä Nato-maita, mihin Suomikin lasketaan, niin totta kai se on hyvin mahdollista, että se saattaa jossakin vaiheessa meidänkin suuntaamme tapahtua.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi lauantaina MTV Uutisille, että Suomi on varautunut ilmapuolustuksessa kaikkiin mahdollisiin riskeihin. Droonipuolustus on yksi uusista painopistealueista.

– Meillä on myös riittävät voimankäyttöoikeudet hävittäjillä torjua, jos joku meidän ilmatilaan tunkeutuva sotilasobjekti aiheuttaa vakavaa vaaraa kansalliselle turvallisuudelle, Häkkänen sanoi.