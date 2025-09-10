Finnairin aamulento Varsovaan peruttu – Kreikan-lentojen reittejä muutettu

Finnairin aamun lento Varsovaan on peruttu Puolan tilanteen vuoksi. Finnairin lennon AY1141 oli määrä lähteä matkaan Helsinki-Vantaalta puoli kahdeksalta.
Varsovan lentokenttä suljettiin Puolan ilmatilassa lentäneiden venäläisten droonien vuoksi. Puolan asevoimat on kertonut myös ampuneensa drooneja alas.
Puolan asevoimien mukaan lennokkien päätyminen maan ilmatilaan Venäjän hyökätessä Ukrainaan oli "aggressiivinen teko".
Finnairin viestinnän mukaan Varsovaan on myöhemmin tänään kaksi muuta lentoa, joita ei ole toistaiseksi peruttu.
Puolassa suljettiin neljä lentokenttää "valtion turvallisuuden varmistamiseen liittyvän suunnittelemattoman sotilaallisen toiminnan" vuoksi.
Finnairin viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille myös, että Varsovan tilanteella on ollut pieni vaikutus Kreikan-lentoihin, mutta reittimuutoksella ei ole "havaittavaa vaikutusta" lennon pituuteen.