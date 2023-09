Havainnot antavat viitteitä, että punkkeja tavataan etenkin rannikkoalueilla ja Suomen eteläosissa. Punkkien levinneisyys on kuitenkin lähes koko Suomen laajuista.

THL:n asiantuntijalääkäri Mika Muhonen kertoo, että vaikka punkkeja on olemassa kaikkialla Suomessa, punkkien levittämää puutiaisaivotulehdusta (tick-borne encephalitis, TBE) on edelleen vain hyvin rajallisilla alueilla. Näillä riskialueillakin punkeista vain 1–2 prosenttia kantaa tautia mukanaan.

– Se menee todella usein ihmisillä sekaisin, koska Suomessa on paljon punkkeja, hän kertoo.

Punkit eli puutiaiset levittävät kahta tautia, puutiaisaivotulehdusta ja borrelioosia. Puutiaisaivotulehdus eli TBE on taudeista harvinaisempi mutta vaarallisempi.

Tänä vuonna TBE-tapauksia on raportoitu koko maassa 99, joista 42 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Vuonna 2021 TBE-tapauksia tuli ennätysmäärä. Viime vuonna tapauksia oli hieman vähemmän, ja tämän vuoden luvut asettunevat edellisvuoden tasolle.

Borrelioosia esiintyy Suomessa 50 kertaa puutiaisaivotulehdusta enemmän, tartuntoja on vuosittain noin 7 000.

Osa alueista voitaisiin poistaa

Bakteerin aiheuttamaa borrelioosia vastaan ei pysty rokottautumaan, mutta TBE-tartuntoja vastaan on saatavilla "punkkirokote".

THL määrittää TBE-rokotteen eli punkkirokotteen alueellisesti kansalliseen rokotusohjelmaan vain, jos TBE-tapauksia on todettu alueella riittävästi.

Muhonen kertoo, että jokainen TBE-tartunnan saanut haastatellaan. Sitä kautta selviää, missä tartunta on todennäköisin. Siten riskialueet osataan tunnistaa ja tarvittaessa lisätä rokotusohjelmaan.

– On myös alueita, joilla on huomattu, ettei tapauksia enää ole. Turun saaristo oli aiemmin sellainen, jossa oli enemmän tapauksia, ja nyt ei ole ollut pitkään aikaan. Silloin alueen voisi poistaa suositusalueista.

Suositelluilla rokotusalueilla punkkirokotteen saavat maksutta 3 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Maksuttoman rokotuksen saavat myös riskialueiden loma-asukkaat. Maksullisesti punkkirokote on saatavilla myös muilla alueilla.

Tapaukset vähenisivät rokottautumalla

Kuuden vuoden aikana vuosina 2017–2022 punkkirokotteen on saanut noin 170 000 ihmistä. Puolustusvoimille näistä rokotteista meni noin 50 000. Puolustusvoimat rokottaa riskialueilla varusmiespalvelun suorittavia.

– Silloin kuin esimerkiksi Lohjaa ja Kirkkonummea lisättiin, tuli selvä kysyntäpiikki. Sen takia on parempi tarkastella vuosittaista keskiarvoa kuuden vuoden ajalta, joka on noin 20 000 rokoteannosta per vuosi.