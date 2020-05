Korona ja poikkeustila voivat lisätä borrelioositapauksien määrää: "Voi olla, että tätä vaaraa ei tiedosteta"

– Maastossa liikkuessa huomaa, että aika paljon ihmisiä on liikkeellä ja turvavälien pitämiseksi väistetään usein hieman pusikkojen puolelta, kertoo Turun yliopiston tutkijatohtori Jani Sormunen.

– Jos nyt on ihan uusia ihmisiä, jotka ovat innostuneet ulkoilusta kun ei ole ollut muuta tekemistä, voi olla että tätä vaaraa ei tiedosteta. On mahdollista, että borrelioositapauksia tulee enemmän, mutta sen näkee vasta kun kesä on ohi.