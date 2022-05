Vieläkö ehtii? Ylilääkäri kertoo, ketkä oikeasti hyötyvät punkkirokotteesta: "Jotkut aina onnistuvat saamaan sen viruksen"

Punkkeja pelätään niiden levittämien tautien, etenkin borrelioosin ja puutiaisaivokuumeen, vuoksi. Jälkimmäinen on viruksen aiheuttama tauti, jota vastaan on olemassa rokote.

Niin sanottu punkkirokote eli TBE-rokote on maksuton tietyissä Suomen kunnissa vakituisesti asuville tai pitkäaikaisesti lomaileville. Vaikka punkkeja esiintyy ympäri maata, ei kaikkien ole tarpeellista rokotteesta maksaa.

– Pahimmillakin alueilla vain noin joka sadas punkki, ehkä 1–2 prosenttia, kantaa tätä virusta. Näillä lievemmillä alueilla se on vielä harvinaisempaa eli pitäisi saada aika paljon punkin puremia, että riski nousisi suuremmaksi. Mutta kyllä jotkut aina onnistuvat saamaan sen viruksen, THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo.

– Borrelioosia on paljon enemmän punkeissa, jopa 20 prosentissa punkeista, ja hyvin laajasti Suomessa.

Luonnossa liikkuessaan kannattaa siis työntää pitkät housunlahkeet sukkiin ja käyttää vaaleita vaatteita, joista punkit on helpompi havaita. Päivittäinen punkkisyyni auttaa havaitsemaan iholle päässeet verenimijät. Yleensä punkki ei levitä borrelioosia ihmiseen heti ihoon kiinnityttyään vaan vie tunteja ennen kuin bakteeri kulkeutuu punkin suolistosta ihmiseen.

Rokotesarjaan kuuluu kolme annosta

Suuren ja vähäisen riskin alueen välillä saattaa kulkea ainoastaan tie, jonka toisella puolella asukkaat ovat oikeutettuja ilmaisiin rokotuksiin ja toisella puolella eivät. Kolmen rokotteen jälkeiset tehosteannokset eivät kuitenkaan kuulu rokotusohjelmaan vaan ne on kustannettava itse asui riskialueella tai ei. Leinon mukaan kyseessä on vanha jäänne, jolla on hyvä tarkoitus.