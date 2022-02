Ennen koronaa Vaasan kaupungissa mietittiin, millä saataisiin suuri joukko ihmisiä liikkumaan talvella: no tietenkin pulkkamäellä. Niinpä kaupunki tarttui toimeen. Nyt Vaasassa on jo kolmatta talvea kuusi virallista pulkkamäkeä ympäri kaupunkia, lisäksi sillä on leikkipuistoissa pienille tarkoitettuja pikkumäkiä. Suosio on ollut valtava.