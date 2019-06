Satoja annoksia keittoa, apua loma-ajan hoito-ongelmiin – monet perheet pääkaupunkiseudulla hyödyntävät kaupungin ainutlaatuisen perinteen: "Neljän vuoden kokemus"

Jälleen on koittanut aika, jolloin monessa pääkaupunkiseudulla asuvassa perheessä pakataan mukaan ruokailuvälineet ja uimakamppeet ja suunnataan kohti leikkipuistojen kesätoimintaa.

Ruokaa jaetaan lapsille arkisin kahdeltatoista noin kolmessakymmenessä leikkipuistossa Helsingissä. Leikkipuisto Linnunrata Suutarilassa on Helsingin vilkkaimpia puistoja, ruokailijoita käy päivittäin keskimäärin yli kaksisataa.

Hyvissä ajoin ennen puolta päivää ihmiset alkavat kerääntyä nurmikentälle kahden suuren kattilan äärelle. Niiden sisältämä lohikeitto on matkannut nurmelle aamulla kuumakuljetuksessa Helsingin ruokapalveluiden keskuskeittiöltä Vantaalta.

Hän nostaa kädet suoraksi eteensä ja Suominen kieputtaa häntä vimmatusti ympäri. “Tänne, tänne” huutavat piirissä seisovat kaverit, mutta Hirvosen pää on jo niin sekaisin, että hän pysähtyy osoittamaan ruokajonon alkupään toiseen kohtaan.

Sitten otetaan vielä ruokaloru, se on tänään leikkipuistoklassikko Aurinko aurinko lettuja paistaa. Piirissä lausutaan hartaasti ja tehdään käsillä suuria liikkeitä.

Säästää perheille aikaa ja rahaa



Vaajasaaren lapset Toivo ja Taimi tulevat puistoon lähes päivittäin ja viihtyvät hyvin kavereiden kanssa ulkoileikeissä. Ruokakin maistuu. Tänään Toivolla on hyvä tuuri ja tarjolla on suosikkisoppaa.

Kynnys on matalalla; ilmoittautumisia ei kysellä ja osallistujia on paljon, joten puistoihin tullaan ilman leimautumisen pelkoa myös perheistä, joissa on vaikeita tilanteita.