Psykoosilääkityksen aloittaneiden lasten ja nuorten määrä kasvoi: "Aloitusta on harkittava tarkkaan ja hoitoa seurattava tiiviisti"

– Psykoosilääkehoito on osa lasten- ja nuorisopsykiatrista hoitoa, mutta sen aloitusta on harkittava tarkkaan ja hoitoa seurattava tiiviisti. Psykoosilääkehoitoon on aina yhdistettävä psykososiaalinen tuki ja hoito, esimerkiksi vanhempainohjaus tai terapia, sanoo aiheesta väittelevä lääketieteen lisensiaatti Eveliina Varimo Helsingin yliopiston tiedotteessa.