Nuorisopsykiatria pahoin ruuhkautunut Pirkanmaalla – osa nuorista potilaista nukkuu lattialla

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) nuorisopsykiatria on ruuhkautunut pahoin etenkin osastohoidossa. Ylilääkäri Riittakerttu Kaltialan mukaan tilanne on jopa niin lohduton, että potilaita joudutaan majoittaa lattialla.

– Kun akuuttiosaston kaikki 12 potilaspaikkaa ja kaikki vähä pelivara on käytetty, seuraavaksi täytyy majoittaa patjalle, Kaltiala havainnollistaa tilannetta.

Kaltialan mukaan tilanne on haastava, sillä kyseessä on Pirkanmaan alueen päivystävä osasto, joka ottaa vastaan potilaat, joille sairaalahoito on välttämätöntä.