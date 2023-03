Lapsiasiavaltuutettu: Keskustelu lasten ja nuorten mielenterveydestä jumittaa käsitteiden tasolla

– Silloin usein unohtuu arki. On ihan sama, minkälaisen diagnoosin tai ongelmavyyhdin vuoksi lapsen käytös on ympäristön kannalta haastavaa, kun pitäisi keskittyä siihen, miten ympäristöä voidaan muokata sellaiseksi, että lapsi pystyy toimimaan, ja miten tukea lasta elämään hyvää elämää haastavassakin ympäristössä.

"Aikamoinen akrobaatti saa olla"

Samoin kuin joulukuussa julkaistussa Lapsibarometrissä, myös vuosikertomuksessa teemana on lasten ja nuorten turvallisuus.

Pekkarisen mukaan isossa osassa perheitä on pitkään voitu ajatella, ettei köyhyys ja eriarvoisuus kosketa itseä. Lapsiperheköyhyys on Suomessa ollut kauan vakiintuneena noin 10 prosentin tasolle.

Nyt monissa kodeissa on laskettu huonelämpötilaa, jätetty harrastuksia kesken tai rajoitettu suihkussa käymistä.

Erikoissairaanhoito koetuksella

Kun koronapandemian ajalta palvelujärjestelmässä on painetta ja hoitojonot pitkiä, hoito- ja hoivavelkaa ei Pekkarisen mukaan ole saatu maksettua.

Lisäksi Suomeen on tullut Ukrainasta reilut 14 000 alaikäistä lasta, joista osa tarvitsee apua.

Lapsiasiavaltuutetun tapaamisissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa on tullut ilmi, että siirtymä hyvinvointialueille on osaltaan kuormittanut palveluita, kun työaikaa menee muun muassa tietojärjestelmien manuaaliseen siirtämiseen.

Esimerkiksi erikoissairaanhoidossa kysyntä on kasvanut merkittävästi.

Koko yhteiskunnan asia

Hän katsoo, että tavanomaisia, ihmisen elämään kuuluvia tunteita, kuten surua ja vihaa, on ryhdytty diagnosoimaan ja medikalisoimaan, vaikka tärkeintä olisi oppia tunnetaitoja ja kommunikointia.

Pekkarinen painottaa, että niihin on voitava reagoida lähiyhteisössä. Kasvatusvastuussa olevien vanhempien ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten on siis oltava sellaisessa kunnossa ja siten resursoitu, että he voivat vastata lapsen tarpeisiin.