Psykiatrin mukaan aivojen vasen puoli "on ottanut vallan" nykyelämässä – tätä se tarkoittaa

Skottipsykiatrin mukaan nykyelämällä on vaikutuksia siihen, miten näemme maailman. Iain McGilchrist uskoo, että nykyisin ihmisiä niin sanotusti hallitsee vasen aivopuolisko, kertoo CBC .

Aivot ovat jakautuneet vasempaan ja oikeaan aivopuoliskoon

Ihmisaivot ovat jakautuneet vasempaan ja oikeaan aivopuoliskoon, joita yhdistää aivokurkiainen. Aivojen eri osilla on erilaisia tehtäviä: esimerkiksi tuntoalue sijaitsee päälakilohkon etuosassa, näkemiseen keskittynyt alue taas takaraivolohkossa.

"Molemmilla aivopuoliuskoilla on tyylit, tavat"

Perinteisen katsantokannan mukaan vasenta aivopuoliskoa on pidetty "loogisena puoliskona", oikeaa taas taiteellisemman toiminnan alueena. Vasemmalle on langetettu esimerkiksi analyyttisyyden, matematiikan ja logiikan kyvyt, oikealle taas musiikin, mielikuvituksen ja luovuuden kykyjä.

McGilchrist uskoo teoriaan, jonka mukaan molemmat aivopuoliskot itse asiassa hoitavat samantapaisia tehtäviä, mutta täysin eri tavalla. Miehen mukaan ihmisellä on ikään kuin "kahdet aivot".

– Molemmilla aivopuoliskoilla on tyylit, tavat, jos näin haluaa sanoa, käsittää maailmaa. Ne näkevät asiat eri tavoin, McGilchrist kuvaili CBC:n omassa tv-ohjelmassa.

Vasen aivopuolisko ei ymmärrä "isoa kuvaa"

McGilchrist kuitenkin uskoo, että vasen aivopuolisko on muuttunut hallitsevammaksi ja muokannut kuvan maailmasta kaltaisekseen. Miehen mukaan ihmiskunta osaa kyllä vaurastua, mutta samalla se on menettänyt kyvyn ymmärtää maailmaa ja kokea tyydytystä löytäessään oman paikkansa siinä.

– [Albert] Einstein sanoi, että rationaalinen mieli on uskollinen palvelija, mutta intuitiivinen mieli on arvokas lahja. Elämme maailmassa, joka kunnioittaa palvelijaa, mutta on unohtanut lahjan.