Lääkärit luulivat kihdiksi – syöpä söi miehen sormen ja varpaan

Etäpesäkkeinen levyepiteelisyöpä söi 55-vuotiaan miehen sormen ja varpaan, paljastaa tapausraportti.

The New England Journal of Medicine on julkaissut tapausraportin 55-vuotiaasta miehestä, joka menetti sormen ja varpaan syövälle muutamia viikkoja ennen kuolemaansa, kertoo New York Post.

Miehen röntgenkuvista näkyy, kuinka keuhkoista alkaneen levyepiteelisyövän etäpesäkkeet ovat korvanneet oikean isovarpaan ja oikean keskisormen luut kokonaan.

Valokuvissa näkyy, että varvas ja sormi ovat turvonneet.

The New England Journal of Medicinen julkaisemassa tapausraportissa näkyy, kuinka akrometastaasi oireilevat ja miltä ne näyttävät röntgenkuvissa.The New England Journal of Medicine

Lääkärit luulivat kihdiksi

Lääkärit pitivät aluksi miehen sormen ja varpaan oireilua kihtinä tai tulehduksena. Sormi oli punoittanut ja aristanut. Varpaaseen kehittyi haavauma kynnen alle.

Röntgenkuvista paljastui kuitenkin, että syöpäkasvaimet olivat tuhonneet luut.

Kyseessä on tila nimeltä akrometastaasi. Se tarkoittaa syövän leviämistä käsien tai jalkojen luihin. Tila on harvinainen, sillä luihin muodostuvista etäpesäkkeistä vain noin 0,1 prosenttia on akrometastaaseja, kertoo National Library of Medicine.

Akrometastaasit liittyvät yleisemmin myöhäisvaiheen keuhko-, ruoansulatus- tai virtsatiesyöpään. Tila on yleisempi miehillä kuin naisilla.

Kun akrometastaasit on diagnosoitu, elinaikaa on tyypillisesti alle kuusi kuukautta.

Tapausraportin potilasta hoidettiin palliatiivisella sädehoidolla, jonka tarkoituksena oli lievittää oireita, ei parantaa tautia.

Potilas kuoli kolme viikkoa akrometastaasidiagnoosin jälkeen.

