Tutkijat: Kiroilu voi olla merkki kielellisestä ylivertaisuudesta

Kiroilu saattaa olla merkki älykkyydestä

Kiroilu saattaa viestiä rehellisyydestä

Kiroilusta saa sisua

Kiroilu on yhteydessä luovuuteen

– Tiedämme, että potilaat, joilla on aivohalvaus oikealla puolella, päätyvät usein vähemmän tunteellisiksi, eivätkä he kykene ymmärtämään ja kertomaan enää niin hyvin vitsejä ja heillä on taipumus vain lopettaa kiroilu, vaikka he olisivatkin kiroilleet ennen paljon, Swearing Is Good for You -kirjan kirjoittanut Emma Byrne toteaa.