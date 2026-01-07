Liisa Keltikangas-Järvinen arvioi Viiden Jälkeen -ohjelman haastattelussa, että se, mikä saatettiin ennen katsoa narsismiksi, on nykyisin valtavirtaa.
Yksilökeskeisyyttä korostava yhteiskunta saa ihmiset ahdistuneiksi.
Näin lataa palkittu psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen tuoreessa kirjassaan Itsekkyyden aika (WSOY, 2026).
Hän näkee, että liika yksilöllisyys selittää osin aikaamme riivaavia yhteiskunnallisia ongelmia, yksinäisyydestä työuupumukseen ja mielenterveysongelmiin.
Lisäkierrettä mukaan on tuonut minäkeskeisyyttä ruokkiva sosiaalinen media.
Mikä saatettiin ennen katsoa narsismiksi, on hiipinyt viime vuosikymmenien saatossa valtavirtaan.
– Narsististen ihmisten määrä ei ole lisääntynyt niin että se selittäisi tämän muutoksen, vaan elämäntapamme ja arvomaailmamme on muuttunut.
– Esitin luennolla sen, että mistä 70-luvulla sai narsismin diagnoosin. Tuloksena oli täydellinen hiljaisuus, minkä jälkeen joku sanoi, että kuinka niin häiriö – tuohan on nykyajan normi, Keltikangas-Järvinen kommentoi keskiviikkona Viiden Jälkeen -ohjelman haastattelussa.
Professorin mukaan myös nykyisessä kasvatuskulttuurissa piilee aineksia itsekkyyden nousulle: vaihtoehtoja annetaan lapselle liikaa eikä pettymysten sietämistä opeteta riittävästi.
– Annamme hyvin vähän resursseja kestää vaikeuksia, vaadimme kohtuuttomasti ja sen jälkeen yksilölliseen malliin kuuluu, että kaikki epäonnistuminen on omaa syytä.
Keltikangas-Järvisen mukaan tarve kuulua yhteisöön ei kuitenkaan ole kadonnut – ovathan ihmiset pohjimmiltaan sosiaalisia eläimiä.
– Me olemme rakentaneet mallin, joka on jollain tavalla ristiriitainen sen kanssa, mikä on meille luonnollista, hän sanoo.
17:19Katso koko Liisa Keltikangas-Järvisen haastattelu Viiden Jälkeen ohjelmassa videolta.