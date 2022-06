Hankala luonne vai persoonallisuushäiriö? Psykoterapeutti kertoo, missä raja menee

Persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä ongelmia, joista kärsii arviolta jopa joka kymmenes ihminen . Maallikoiden tulisi kuitenkin välttää jakelemasta diagnooseja tuntemilleen erikoisille tyypeille. Rajanveto hankalan luonteen ja persoonallisuushäiriön välillä on liukuva.

Ihmisen temperamentti on melko synnynnäinen ominaisuus, jota elämänkokemukset muokkaavat. Ympäristö voi joko vaimentaa tai vahvistaa luonteenpiirteitä ja johtaa erityyppisen oireilun laukeamiseen. Pähkinänkuoressa persoonallisuushäiriö tarkoittaa tiettyjen luonteenpiirteiden ylikorostumista.

Keittiöpsykologian ongelmakohdat

Persoonallisuushäiriölle olennaista on käytöksen pitkäaikainen jäykkyys, joka toistuu samanlaisena tilanteesta toiseen. Yksittäisten tilanteiden perusteella johtopäätöksiä ei tulisi tehdä. Esimerkiksi eläintä satuttavaa lasta ei pitäisi lyödä diagnoosilla päähän.

Monesti ihmiset kuitenkin käyttävät diagnostisia termejä varsin löyhin perustein. Itsekkäitä ex-kumppaneita nimitetään narsisteiksi, vaativia pomoja sosiopaateiksi ja niin edelleen. Tarve luokitella on syvän inhimillinen, mutta liiassa yksinkertaistamisessakin piilee riskinsä.

– Luokittelun tarve on ihmisellä järkevä evolutiivinen ominaisuus. Jos et yhtään luokittele ympäristöä, joudut vaaraan, kun et pysty ennakoimaan sitä, Stenberg kuvailee.