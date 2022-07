Kesätyöntekijöiden neuvontapuhelimeen on otettu yhteyttä jo parisataa kertaa – "Välillä järkyttää, miten pahoja tilanteita nuorille tulee eteen"

– Yritämme painottaa nuorille, että heillä on käynyt huono tuuri ja tulevaisuudessa on varmasti hyviäkin kokemuksia edessä. Haluamme myös kertoa heille, kuinka tärkeää on, että he ovat lähteneet itse selvittämään omia oikeuksiaan.

"Työnantajat kokeilevat kepillä jäätä"

– Pahimmassa tapauksessa on sattunut työtapaturma, joka on ollut kytköksissä siihen, onko kesätyöntekijä saanut riittävän perehdytyksen. Lisäksi on ollut tilanteita, joissa nuori ei ole tiennyt, mistä neuvoa ja apua saa työpaikalla. Kun vakituinen henkilöstö on lomilla, on todella tärkeää, että nuorelle olisi kerrottu, mihin voi olla yhteydessä. Avun pyytämiseen pitäisi olla matala kynnys.