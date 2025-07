Lähes sokea Susanna Halme kiipeää Tadžikistanin vuorelle – perinteinen vapaaehtoistyö on muutoksessa

Susanna Halme kiipeää vaikeakulkuiselle Tadžikistanin vuorelle osana Kapua-vapaaehtoisprojektia.

Perinteinen vapaaehtoistyö on vähentynyt Suomessa, ja auttajista on pulaa. Auttamishalu on vähentynyt 15 prosenttiyksikköä seitsemässä vuodessa, selviää Kansalaisareenan viime vuoden kyselystä. Vapaaehtoiset kaipaavat kertaluontoisia tehtäviä.

Joukkoon mahtuu myös aktiiviauttajia. Yksi heistä on lähes sokea Susanna Halme, joka osallistuu tänä vuonna Kapua-projektiin. Siinä vapaaehtoiset keräävät varoja kehitysyhteistyöhön vuoden ajan. Syyskuussa matka huipentuu Tadžikistanin vuoristomaisemiin, jossa vapaaehtoiset tutustuvat auttamiinsa kohteisiin ja "kapuavat apua" vuoristossa.

Halme kertoo, että auttaminen tuntuu merkitykselliseltä ja hyödylliseltä.

– Näin tässä mahdollisuuden tehdä jotain yhteisön hyväksi, tehdä jotain hyödyllistä ja samalla haastaa itseäni. Tällaisella vapaaehtoistyöllä ja vaikuttamisella voi tuoda esille, mitä pientä positiivista hyvää on mahdollista tehdä, Halme kertoo.

Vapaaehtoinen tunnistaa, että vapaaehtoistyö on muuttunut monipuolisemmaksi.



– Se tuo myös paljon uusia mahdollisuuksia, että on paljon erilaisia asioita, mitä voi tehdä. Kun tulee tällaisia erilaisia teemaprojekteja, niin voi hyödyntää omia mielenkiinnonkohteitaan, Halme kuvailee.

Auttamiseen ei haluta sitoutua

Kansalaisareenan toiminnanjohtajan Anne Porthénin mukaan vapaaehtoistyö on muuttunut yhteiskunnan trendien mukana. Koronapandemian jälkeen vapaaehtoistoimintaan ei ole samalla tavalla haluttu sitoutua.

– Nyt pop up -tapahtumat ja yhden kerran tapahtumat ovat kiinnostaneet enemmän. Perinteisesti vapaaehtoistoimintaa on tehty tosissaan ikääntyvien, lasten tai nuorten parissa, kertoo toiminnanjohtaja.

Esimerkiksi nuoret haluavat vapaaehtoisina vaikuttaa itselle tärkeisiin teemoihin, kuten luonnonsuojeluun.

Vapaaehtoistyötä on kaikkialla: niin seurakunnissa, urheilutapahtumissa kuin kyläyhdistyksissäkin. Auttajat eivät aina tunnista kyseessä olevan juuri vapaaehtoistoimintaa. Jopa lähes puolet suomalaisista tekee vuosittain vapaaehtoistyötä, selviää Kansalaisareenan viime vuoden kyselystä.

Molemmat haastateltavat kannustavat ryhtymään vapaaehtoiseksi, sillä perinteisen vapaaehtoistyöntekijöistä on pulaa. Toiminnanjohtaja sanoo, että auttaminen lisää hyvinvointia, antaa mahdollisuuden oman osaamisen jakamiseen ja mahdollistaa uuden oppimista.

