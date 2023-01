Asiantuntijat varoittavat trendikampauksesta – voi johtaa jopa pysyvään hiustenlähtöön

Tänä vuonna monet julkisuuden henkilöt, kuten mallit Bella Hadid ja Hailey Bieber sekä laulaja Selena Gomez , ovat suosineet "clean girl" -nutturakampausta, jossa hiukset on kammattu tiukasti päänmyötäisesti ja laitettu nutturalle.

New York Postin mukaan nutturatyyli on ollut paitsi julkimoiden myös muiden sosiaalisen median käyttäjien suosiossa. TikTokista #cleangirl-hashtagilla merkittyjä videoita on katsott liki neljä miljardia kertaa. Trendikkääseen kampaukseen liittyy kuitenkin vaaranpaikka: se saattaa johtaa jopa pysyvään hiustenlähtöön.