Kesätyöpaikoissa tavoitellaan työvoimapulan vuoksi ennätysmäärää, mutta luonut myös varjoilmiön – "Työnantajalla ole aina aikaa tai halukkuutta järjestää kattavaa perehdytystä"

– Toivotaan, että päästään ennätystasoon, mitä tässä on tavoiteltu ja odotettu. Kesätyöt ovat valtavan tärkeä osa nuorten itsenäistymistä, ja samalla saa vähän omaa rahaa ja jalkaa työelämän oven väliin, Vieltojärvi summaa.

Työvoimapula selittää suurta kesätyöpaikkatarjontaa

Matkailu- ja Ravintolapalveluiden (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi, että monella toimialalla on kesätyöntekijöitä tuuraamassa vakituisen henkilökunnan lomia, mutta myös paikkaamassa yleistä pulaa henkilökunnasta.

Lapin mukaan rajoitusten päätyttyä reilu vuosi sitten osa työntekijöistä on palannut alalle, mutta edelleenkin työntekijöitä on vähemmän kuin vuonna 2019 ennen koronaa.

Maran jäsenyritykset tarjosivat 18 000 kesätyöpaikkaa kesällä 2019. Lappi arvioi, että kesätyöpaikkoja on tarjolla vähintäänkin saman verran myös tänä kesänä. Mara tarjoaa kesätyöpaikkoja etenkin ravintoloista, mutta myös esimerkiksi huvipuistoista, leirintäalueilta ja kesäkahviloista.

– Uskon, että hakijoita on ollut paljon, mutta paikkoja on myöskin paljon. Töitä on hyvin tarjolla niille, jotka haluavat töitä tehdä.