Professori: Tämä teknologia olisi ratkaisu järkyttävän kalliisiin sähkön hintoihin

Vakkilaisen mukaan Suomessa on joitain potentiaalisia vesivoiman rakentamiskohteita, mutta niissä on arvioitu, että ympäristöarvot ovat isompia kuin vesivoiman arvo.

Sähköjärjestelmä tarvitsee säätövoimaa

Pumppuvoimalan avulla sähköenergiaa voidaan varastoida. Vettä pumpataan ylös, kun sähkö on halpaa, ja kun sähkö on kallista, vesivoimalla tuotetaan sähköä.

Pyhäsalmen hanke kuopattiin

– Meillä on näitä ollut aikojen kuluessa enemmänkin, mutta niissäkin on ollut sitä, että pumppuvoimalahankkeet on tahtoneet kaatua yläaltaan luontoarvoihin, että on luvituksessa tullut takapakkia, sanoo Vakkilainen.