Hallitus haluaa lisää tuulivoimaa merelle ja maalle – Kai Mykkänen: "20 vuoden tähtäimellä tärkein energiantuotantomuotomme"

Hallituksen tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen sähköntuotanto suunnilleen seuraavien 15 vuoden aikana, sanoi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) tiedotustilaisuudessaan torstaina. Tarkoituksena on houkutella Suomeen ennätysmäinen investointihyöky.

Hallitus haluaa lisää sekä meri- että maatuulivoimalla tuotettua sähköä. Mykkänen myöntää, että tuulivoimarakentaminen on suuri muutos maankäytössä.

– Tuulivoimasta tulee 20 vuoden tähtäimellä meidän tärkein energiantuotantomuotomme, jos me onnistumme siinä, ettemme aja näitä hankkeita pois meidän ulottuviltamme, Mykkänen sanoi.

"Tärkein ilmastoteko tällä vuosikymmenellä"

– Tavoite on se, että meillä vielä merkittävän kokoluokan sähköä tuottavaa ydinvoimaa Suomeen syntyy lisää.

Säätövoimaa haetaan vesivoimasta. Mykkänen mainitsee Kemijoen vireillä olevan hankkeen. Fossiilittoman energian tuotanto on ministerin mukaan Suomen tärkein ilmastoteko tällä vuosikymmenellä.

– Edellytys sille, että pääsemme eroon päästöistä on enemmänkin se, että me saadaan korvattua fossiilit terästeollisuudessa ja kemianteollisuudessa sähköllä ja vetyyn perustuvilla tuotteilla kuin se, että me jotenkin ajaisimme energian käyttöä alas, Mykkänen sanoo.