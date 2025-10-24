Helsingin Laakson sairaala-alueella on käynnissä poikkeuksellinen työmaa.

Helsingin Laakson sairaala-alueelle porataan geotermistä energiakaivoa, josta on tarkoitus tuottaa lämpöä ja viilennystä uudelle yhteissairaalalle.

Olympialaisia varten rakennetulta historialliselta Laakson kentältä ei tällä hetkellä kuulu hevosten hirnunta eikä kavioiden kapse. Lokakuisen sateisessa iltapäivässä humisee tasainen pihinä ja puhina, joka syntyy kunnianhimoisen projektin poraustyömaalta.

Laakson sairaala-alue on mittavien muutosten keskellä. Aivan ratsastuskentän vieressä rakentuvat yhteissairaalan uusi päärakennus sekä sairaalarakennus lasten- ja nuorten psykiatrialle. Lisäksi kunnostetaan suojeltuja sairaalarakennuksia.

Ainutlaatuinen hanke

Energiakaivon poraus on edennyt jo noin kilometrin syvyyteen ja tavoitteena on ulottua 3,5 kilometriin ennen vuoden loppua. Kyseessä on Suomen oloissa ainutlaatuinen hanke.

– Tämä on todella uniikki projekti, kertoo Laakson yhteissairaalan kiinteistöpäällikkö Antti Hyökki Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Porauksessa käytetään eteläkorealaista tekniikkaa ja vesivasaraporaa, jonka avulla terästankoja painetaan kallioon kilometrien syvyyteen. Työmaa on mittakaavaltaan harvinainen ja osa Helsingin kaupungin ja HUSin miljardiluokan sairaalahanketta.

Työmaakokonaisuus on edustajiensa mukaan tällä hetkellä suurin koko Suomessa yli tuhannella työntekijällään.