Professori hallituksen sopeutuksista: "Ei missään nimessä ole ideaaliaika tehdä sellaisia"

3:47imgEntä taittuuko velkaantuminen näillä toimilla? Kansantaloustieteen professori arvioi.
Julkaistu 12 minuuttia sitten
Hallituksen toiminta on ollut poukkoilevaa, arvioi kansantaloustieteen professori.

Hallitus pääsi tiistaina sopuun uusista miljardin euron sopeutustoimista vuodelle 2027. Kansantaloustieteen professori Niku Määttänen Helsingin yliopistosta arvioi, että miljardin euron sopeutukseen pyritään ilmeisesti lähinnä leikkauksilla. Se vie hallituksen politiikkaa lähemmäs alkuperäistä hallitusohjelmaa ja sen tavoitteita.

– Kevään puoliväliriihessä tehtiin aika isoja veronkevennyspäätöksiä, jotka ainakin lähivuosina heikentävät julkista taloutta ja nyt mennään vähän toiseen suuntaan. Sitä voi ehkä pitää vähän poukkoilevana, mutta toisaalta voi ajatella, että lopputulos tai kokonaisuus ratkaisee, hän sanoo iltauutisissa.

Määttäsen mukaan jotkut leikkaukset voivat tässä hetkessä torpata talouskasvun eväät. 

– Ei tämä missään nimessä ole ideaaliaika tehdä sellaisia sopeutustoimia, veronkiristyksiä tai julkisten menojen tulonsiirtoinvestointien leikkauksia.

Entä miten käy hallituksen tavoitteelle taittaa velkaantuminen? Katso professorin koko analyysi yllä olevalta videolta. 

