Näistä hallitus budjettiriihessä päätti – katso lista

7:25imgNäin Petteri Orpo ja Riikka Purra kommentoivat budjettiriihtä
Julkaistu 31 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Hallitus esitteli tiistaina budjettiriihen päätteeksi muun muassa seuraavia päätöksiä:

–  Uusia sopeutustoimia tulee miljardilla eurolla vuodelle 2027. Toimet kohdistuvat etenkin korkotukilainavaltuuteen ja yritystukiin.

–  Valtion tukeman asuntotuotannon vuotuista korkotukilainavaltuutta eli ara-lainojen valtuuksia leikataan 365 miljoonalla eurolla vuodesta 2027 lähtien.

–  Yritystukia leikataan noin 141 miljoonalla eurolla.

–  Budjettiesityksessä ei ole leikkauksia sosiaaliturvaan, lapsiperheiden tai eläkkeensaajien etuuksiin tai sosiaali- ja terveyspalveluihin. Säästöjä ei tehdä myöskään ruokaa tuottavaan maatalouteen eikä luonnonsuojeluun.

–  Pieni- ja keskituloisten työn verotusta kevennetään 520 miljoonalla eurolla ensi vuodesta alkaen ja 125 miljoonalla eurolla vuodesta 2027 alkaen. Lisäksi ylin marginaaliveroaste alennetaan noin 52 prosenttiin.

–  Avainhenkilöiden lähdevero alennetaan 25 prosenttiin ja Suomeen palaaville kansalaisille otetaan käyttöön veronhuojennus.

–  Yritysten verotusta kevennetään. Yhteisövero laskee 18 prosenttiin vuodesta 2027.

–  14 prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvien hyödykkeiden verokanta alenee 13,5 prosenttiin.

–  Perintö- ja lahjaveron alarajoja nostetaan.

–  Äitiyspakkauksen arvoa kasvatetaan 40 eurolla 210 euroon.

–  Työtulovähennyksen lapsikohtaista korotusta kasvatetaan.

–  Opiskelijoiden ateriatuen tasoa nostetaan vastaamaan kasvaneita kustannuksia.

–  18–29-vuotiaille nuorille työttömille tulossa uusi työllistymisseteli, johon esitetään kohdennettavaksi 30 miljoonaa euroa.

–  Yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnistä maksettavaa Kela-korvausta lasketaan 30 eurosta takaisin noin 8 euroon. Kela-korvauksiin tehdyt laajennukset, muun muassa hedelmöityshoidot ja suun terveydenhuolto säilyvät.

–  Turvakotien rahoitusta vahvistetaan noin 3,5 miljoonalla eurolla.

–  Humanitaariseen apuun lisätään 20 miljoonaa euroa, josta viisi miljoonaa euroa kohdennetaan Gazaan.

–  Ensi vuodelle esitetään 6 miljardin euron uudet tilausvaltuudet puolustuksen materiaalihankintoihin.

–  Haittaveroja korotetaan 50 miljoonalla eurolla. Veronkorotukset kohdennetaan alkoholi-, tupakka- ja/tai jäteveroon.

–  Kaikkein suurituloisimpien eläkeläisten ansiotuloverokevennystä kohtuullistetaan. Muutos koskisi yli 65  000 euron eläketuloja.

–  Maahanmuuttajien kotouttamisesta leikataan 30 miljoonaa euroa niin, että kuntien kotouttamistehtävien lainsäädännöllisiä velvoitteita vähennetään.

–  Kehitysyhteistyön rahoitusta vähennetään 20 miljoonalla eurolla niin, etteivät leikkaukset kohdennu kansalaisjärjestöjen kautta kanavoituvaan kehitysyhteistyöhön.

Katso koko tiedotustilaisuus tästä:
54:42img

Lue myös: Hallitus sai budjettiriihen valmiiksi –  nuorille työttömille tulossa uusi työllistymisseteli

Oppositiosta sataa kritiikkiä hallituksen budjettiriihelle – "Hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin"

Elinkeinoelämä pääosin tyytyväinen hallituksen budjettiesitykseen – työntekijäpuolelta tyly tuomio

Lisää aiheesta:

Hallituksen budjettiriihi: "Jouduimme tekemään jälleen säästöjä"Hallituksen puoliväliriihi valmistui – tästä hallitus leikkaa, nämä verot kevenevätKehysriihen päätökset julki: Kokonaisveroaste ei nouse, arvonlisävero kiristyy 25,5 prosenttiinBudjettiriihi suomeksi: Näihin asioihin hallitus antaa nyt rahaaTällainen on ensi vuoden budjetti: Ajoneuvoveroa lasketaan, alkoholiveroa kiristetään ja muita päätöksiäLista: Näin hallituksen esittelemä budjetti tuntuu kansalaisen kukkarossa – oluttölkki kallistuu, auton saa nykyistä halvemmalla
Valtion budjettiOrpon hallitusVerotTerveydenhuoltoRahaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Valtion budjetti