Näistä hallitus budjettiriihessä päätti – katso lista

Hallitus esitteli tiistaina budjettiriihen päätteeksi muun muassa seuraavia päätöksiä:

– Uusia sopeutustoimia tulee miljardilla eurolla vuodelle 2027. Toimet kohdistuvat etenkin korkotukilainavaltuuteen ja yritystukiin.

– Valtion tukeman asuntotuotannon vuotuista korkotukilainavaltuutta eli ara-lainojen valtuuksia leikataan 365 miljoonalla eurolla vuodesta 2027 lähtien.

– Yritystukia leikataan noin 141 miljoonalla eurolla.

– Budjettiesityksessä ei ole leikkauksia sosiaaliturvaan, lapsiperheiden tai eläkkeensaajien etuuksiin tai sosiaali- ja terveyspalveluihin. Säästöjä ei tehdä myöskään ruokaa tuottavaan maatalouteen eikä luonnonsuojeluun.

– Pieni- ja keskituloisten työn verotusta kevennetään 520 miljoonalla eurolla ensi vuodesta alkaen ja 125 miljoonalla eurolla vuodesta 2027 alkaen. Lisäksi ylin marginaaliveroaste alennetaan noin 52 prosenttiin.

– Avainhenkilöiden lähdevero alennetaan 25 prosenttiin ja Suomeen palaaville kansalaisille otetaan käyttöön veronhuojennus.

– Yritysten verotusta kevennetään. Yhteisövero laskee 18 prosenttiin vuodesta 2027.

– 14 prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvien hyödykkeiden verokanta alenee 13,5 prosenttiin.

– Perintö- ja lahjaveron alarajoja nostetaan.

– Äitiyspakkauksen arvoa kasvatetaan 40 eurolla 210 euroon.

– Työtulovähennyksen lapsikohtaista korotusta kasvatetaan.

– Opiskelijoiden ateriatuen tasoa nostetaan vastaamaan kasvaneita kustannuksia.

– 18–29-vuotiaille nuorille työttömille tulossa uusi työllistymisseteli, johon esitetään kohdennettavaksi 30 miljoonaa euroa.

– Yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnistä maksettavaa Kela-korvausta lasketaan 30 eurosta takaisin noin 8 euroon. Kela-korvauksiin tehdyt laajennukset, muun muassa hedelmöityshoidot ja suun terveydenhuolto säilyvät.

– Turvakotien rahoitusta vahvistetaan noin 3,5 miljoonalla eurolla.

– Humanitaariseen apuun lisätään 20 miljoonaa euroa, josta viisi miljoonaa euroa kohdennetaan Gazaan.

– Ensi vuodelle esitetään 6 miljardin euron uudet tilausvaltuudet puolustuksen materiaalihankintoihin.

– Haittaveroja korotetaan 50 miljoonalla eurolla. Veronkorotukset kohdennetaan alkoholi-, tupakka- ja/tai jäteveroon.

– Kaikkein suurituloisimpien eläkeläisten ansiotuloverokevennystä kohtuullistetaan. Muutos koskisi yli 65 000 euron eläketuloja.

– Maahanmuuttajien kotouttamisesta leikataan 30 miljoonaa euroa niin, että kuntien kotouttamistehtävien lainsäädännöllisiä velvoitteita vähennetään.

– Kehitysyhteistyön rahoitusta vähennetään 20 miljoonalla eurolla niin, etteivät leikkaukset kohdennu kansalaisjärjestöjen kautta kanavoituvaan kehitysyhteistyöhön.