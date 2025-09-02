Prisman kilpailu, S-marketin lahjakorttiarvonta? S-ryhmä varoittaa huijauksista

S-ryhmä varoittaa erilaisista nimissään leviävistä huijauksista.
Kerroimme aiemmin S-Pankin nimissä leviävästä "bonushuijauksesta". S-ryhmä varoittaa kuitenkin sivuillaan myös muista, esimerkiksi Prisman nimissä lähetetyistä, huijausviesteistä ja somessa leviävistä "kilpailuista".
– Jos viesti vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, älä klikkaa sitä, sivuilla varoitetaan.
S-ryhmä muistuttaa, ettei se koskaan lähetä sähköposteja, jossa pyydetään rahaa tai kysele asiakkaiden salasanoja, tai pankki- ja luottokorttitietoja.
– Valitettavasti tuotemerkkejämme käytetään ajoittain väärin tai ne liitetään asiattomiin yhteyksiin. Luonnollisesti S-ryhmällä ei ole mitään tekemistä tällaisen toiminnan kanssa.
S-ryhmä kertoo huijauksia tapahtuvan enenevässä määrin myös sosiaalisessa mediassa. Valeprofiileilla pyritään houkuttelemaan käyttäjiä esimerkiksi osallistumaan valheellisiin kilpailuihin.
S-ryhmä kertoo, etteivät sen kilpailut tai arvonnat ole koskaan maksullisia eikä niitä toteututa puhelimitse.
Tällaisia huijaukset voivat olla
Alla esimerkkejä S-ryhmän nimissä leviävistä huijauksista.
Huijari saattaa lähestyä yksityisviestillä valeprofiilin kautta sosiaalisessa mediassa.S-ryhmä
Sosiaalisessa mediassa leviää kilpailuhuijauksia.S-ryhmä
Huijarit saattavat houkutella uhreja rekisteröitymään vieraille sivustoille.S-ryhmä
Huijausviestejä voi tulla sähköpostinkin välityksellä. Tässä esimerkissä uhria houkutellaan osallistumaan S-marketin lahjakortin arvontaan.S-ryhmä
