Prisman kilpailu, S-marketin lahjakorttiarvonta? S-ryhmä varoittaa huijauksista

s-ryhm_huijaukset_etu
S-ryhmän nimissä leviää erilaisia huijauksia.Shutterstock/S-ryhmä
Julkaistu 02.09.2025 18:31

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

S-ryhmä varoittaa erilaisista nimissään leviävistä huijauksista.

Kerroimme aiemmin S-Pankin nimissä leviävästä "bonushuijauksesta". S-ryhmä varoittaa kuitenkin sivuillaan myös muista, esimerkiksi Prisman nimissä lähetetyistä, huijausviesteistä ja somessa leviävistä "kilpailuista".

Jos viesti vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, älä klikkaa sitä, sivuilla varoitetaan.

S-ryhmä muistuttaa, ettei se koskaan lähetä sähköposteja, jossa pyydetään rahaa tai kysele asiakkaiden salasanoja, tai pankki- ja luottokorttitietoja.

Valitettavasti tuotemerkkejämme käytetään ajoittain väärin tai ne liitetään asiattomiin yhteyksiin. Luonnollisesti S-ryhmällä ei ole mitään tekemistä tällaisen toiminnan kanssa.

S-ryhmä kertoo huijauksia tapahtuvan enenevässä määrin myös sosiaalisessa mediassa. Valeprofiileilla pyritään houkuttelemaan käyttäjiä esimerkiksi osallistumaan valheellisiin kilpailuihin.

S-ryhmä kertoo, etteivät sen kilpailut tai arvonnat ole koskaan maksullisia eikä niitä toteututa puhelimitse.

Tällaisia huijaukset voivat olla

Alla esimerkkejä S-ryhmän nimissä leviävistä huijauksista.

huijaus0029-511x1024Huijari saattaa lähestyä yksityisviestillä valeprofiilin kautta sosiaalisessa mediassa.S-ryhmä

huijaus0030Sosiaalisessa mediassa leviää kilpailuhuijauksia.S-ryhmä

huijaus0032Huijarit saattavat houkutella uhreja rekisteröitymään vieraille sivustoille.S-ryhmä

lahjakorttiarvontahuijaus_li-2-1024x988 – kopioHuijausviestejä voi tulla sähköpostinkin välityksellä. Tässä esimerkissä uhria houkutellaan osallistumaan S-marketin lahjakortin arvontaan.S-ryhmä

Lähde: S-ryhmä
 

