S-Pankki varoittaa sen nimissä leviävistä huijaussähköposteista ja -tekstiviesteistä.

S-Pankki muistuttaa asiakkaitaan, ettei koskaan pidä syöttää pankkitunnuksiaan tai korttitietojaan sivustolle, johon on saanut linkin sähköpostilla tai tekstiviestillä. S-Pankin nimissä lähetetään tällä hetkellä huijaussähköposteja sekä -tekstiviestejä.

Viesteissä asiakasta voidaan pyytää vaikkapa päivittämään tili tai niissä voidaan pelotella pankkitilillä havaitusta epäilyttävästä toiminnasta.

Samankaltaisia huijauksia leviää muidenkin pankkien nimissä.

Lue myös: Huijausviestin loppuun nolosti unohtunut merkintä paljasti vilpin

Viestien linkkejä ei pidä klikata, vaan viestit on parasta poistaa.

S-Pankki muistuttaa, ettei se ikinä lähetä asiakkailleen linkkiä verkkopankin kirjautumissivulle tai muille sivuille, joissa pyydetään heti pankkitunnuksia tai korttitietoja. Tekstiviestin puhelinnumeron ei pidä antaa hämätä.

– Erilaisia kalasteluviestejä on liikkeellä jatkuvasti, ja huijarit pyrkivät tekemään niistä mahdollisimman uskottavia. Viime aikoina huijaustekstiviestejä on esimerkiksi lähetetty suomalaisista puhelinnumeroista, minkä vuoksi moni saattaa mennä helpommin lankaan, varoittaa tiedotteessa S-Pankin fraud-kehityspäällikkö Emilia Rontu.

Katso myös: Huijausyritykset yleistyvät – miten niitä voi torjua?

9:45 Huomenta Suomen vieraina Finanssiala ry:n johtaja Niko Saxholm ja Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku.

Lähde: S-Pankki