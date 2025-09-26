S-Pankki varoittaa sen nimissä leviävistä huijaussähköposteista ja -tekstiviesteistä.
S-Pankki muistuttaa asiakkaitaan, ettei koskaan pidä syöttää pankkitunnuksiaan tai korttitietojaan sivustolle, johon on saanut linkin sähköpostilla tai tekstiviestillä. S-Pankin nimissä lähetetään tällä hetkellä huijaussähköposteja sekä -tekstiviestejä.
Viesteissä asiakasta voidaan pyytää vaikkapa päivittämään tili tai niissä voidaan pelotella pankkitilillä havaitusta epäilyttävästä toiminnasta.
Samankaltaisia huijauksia leviää muidenkin pankkien nimissä.
Viestien linkkejä ei pidä klikata, vaan viestit on parasta poistaa.
S-Pankki muistuttaa, ettei se ikinä lähetä asiakkailleen linkkiä verkkopankin kirjautumissivulle tai muille sivuille, joissa pyydetään heti pankkitunnuksia tai korttitietoja. Tekstiviestin puhelinnumeron ei pidä antaa hämätä.
– Erilaisia kalasteluviestejä on liikkeellä jatkuvasti, ja huijarit pyrkivät tekemään niistä mahdollisimman uskottavia. Viime aikoina huijaustekstiviestejä on esimerkiksi lähetetty suomalaisista puhelinnumeroista, minkä vuoksi moni saattaa mennä helpommin lankaan, varoittaa tiedotteessa S-Pankin fraud-kehityspäällikkö Emilia Rontu.
Lähde: S-Pankki