Älä tule huijatuksi! Nämä kalasteluviestit leviävät nyt

Kyberturvallisuuskeskus varoittaa erilaisista kalasteluviesteistä.
Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan Postin, pankkien ja Suomi.fi-sivuston nimissä leviävistä kalasteluviesteistä.
Esimerkiksi Postin nimissä leviävässä huijauksessa väitetään, että vastaanottajalle on yritetty toimittaa pakettia, ja Suomi-fi-sivuston nimissä lähetetyssä viestissä väitetään asian liittyvään veronpalautuksiin.
Viestien linkkejä ei pidä klikata.
Viesteillä pyritään kalastelemaan vastaanottajan pankki- tai muita henkilökohtaisia tietoja.
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.
Tältä viestit näyttävät
Suomi.fi-sivuston nimissä levivävä kalasteluviesti.Kyberturvallisuuskeskus
Postin nimissä leviävä kalasteluviesti.Kyberturvallisuuskeskus
OP:n nimissä levivävä kalasteluviesti.Kyberturvallisuuskeskus
S-Pankin nimissä leviävä kalasteluviesti.Kyberturvallisuuskeskus
Lähde: Kyberturvallisuuskeskus