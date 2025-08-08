Älä tule huijatuksi! Nämä kalasteluviestit leviävät nyt

9:33imgKatso myös video: Digihuijarit vaanivat kesälomalaisia kotimaassa ja ulkomailla. Aiheesta keskustelemassa Telian tietoturvapäällikkö Henry Kylänlahti sekä OP Ryhmän väärinkäytösten hallinnan päällikkö Kim Sirén.
Julkaistu 08.08.2025 10:13

Hannakaisa Taskinen

Kyberturvallisuuskeskus varoittaa erilaisista kalasteluviesteistä.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan Postin, pankkien ja Suomi.fi-sivuston nimissä leviävistä kalasteluviesteistä.

Esimerkiksi Postin nimissä leviävässä huijauksessa väitetään, että vastaanottajalle on yritetty toimittaa pakettia, ja Suomi-fi-sivuston nimissä lähetetyssä viestissä väitetään asian liittyvään veronpalautuksiin.

Viestien linkkejä ei pidä klikata.

Viesteillä pyritään kalastelemaan vastaanottajan pankki- tai muita henkilökohtaisia tietoja. 

Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.

Tältä viestit näyttävät

suomi_fi_vero_202050807Suomi.fi-sivuston nimissä levivävä kalasteluviesti.Kyberturvallisuuskeskus

Posti_SMS_98422Postin nimissä leviävä kalasteluviesti.Kyberturvallisuuskeskus

OP_1513_0OP:n nimissä levivävä kalasteluviesti.Kyberturvallisuuskeskus

op_20250808_0S-Pankin nimissä leviävä kalasteluviesti.Kyberturvallisuuskeskus

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus

