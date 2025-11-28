Poliisin mukaan huijaukset voivat kohdistua kehen tahansa, ja taloudelliset menetykset ovat usein merkittäviä.
Poliisi muistuttaa verkkohuijausten vakavuudesta ja kasvavasta yleisyydestä. Tietoverkkoavusteiset petokset ovat lisääntyneet huomattavasti vuonna 2025, ja rikollisten toimintatavat ovat entistä ammattimaisempia.
Pohjanmaan poliisille on tehty yli 700 rikosilmoitusta 1.1.–24.11.2025, ja rikoshyötyä on kertynyt lähes 7 miljoonaa euroa. Poliisin mukaan huijaukset voivat kohdistua kehen tahansa, ja taloudelliset menetykset ovat usein merkittäviä.
Tyypillisiä huijaustapoja ovat pankin nimissä tehty tietojenkalastelu, sosiaalisen median arvontahuijaukset, pikaviestisovellusten työpaikkahuijaukset sekä rakkauspetokset.
Pohjanmaalla uhrit ovat menettäneet rahaa muun muassa tekaistun erääntyneen laskun, kaapatun sometilin kautta tehdyn arvontahuijauksen, valetyötarjousten ja nettideittailuun liittyvän rakkaushuijauksen seurauksena. Menetykset vaihtelivat tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin.
Poliisi kertoi esimerkkitapauksia huijauksista.
Erääntynyt lasku
Uhri oli saanut puhelimeen viestin, jonka lähettäjä vaikutti olevan vakuutusyhtiö. Viestissä kerrottiin erääntyneestä laskusta ja viestissä oli linkki. Tämän jälkeen uhrille tuli puhelu, jossa henkilö on esiintynyt pankkivirkailijana, joka yrittää estää tilisiirtoja uhrin tileiltä.