Uhri oli saanut puhelimeen viestin, jonka lähettäjä vaikutti olevan vakuutusyhtiö. Viestissä kerrottiin erääntyneestä laskusta ja viestissä oli linkki. Tämän jälkeen uhrille tuli puhelu, jossa henkilö on esiintynyt pankkivirkailijana, joka yrittää estää tilisiirtoja uhrin tileiltä.

Pohjanmaalla uhrit ovat menettäneet rahaa muun muassa tekaistun erääntyneen laskun, kaapatun sometilin kautta tehdyn arvontahuijauksen, valetyötarjousten ja nettideittailuun liittyvän rakkaushuijauksen seurauksena. Menetykset vaihtelivat tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin.

Pohjanmaan poliisille on tehty yli 700 rikosilmoitusta 1.1.–24.11.2025, ja rikoshyötyä on kertynyt lähes 7 miljoonaa euroa. Poliisin mukaan huijaukset voivat kohdistua kehen tahansa, ja taloudelliset menetykset ovat usein merkittäviä.

Poliisi muistuttaa verkkohuijausten vakavuudesta ja kasvavasta yleisyydestä. Tietoverkkoavusteiset petokset ovat lisääntyneet huomattavasti vuonna 2025, ja rikollisten toimintatavat ovat entistä ammattimaisempia.

Poliisi korostaa, että huijausten tunnistaminen ja niistä tiedottaminen on tärkeää.

Pankkivirkailijaksi esiintynyt henkilö on sen jälkeen onnistunut saamaan uhrilta vahvistuskoodin verkkopankkiin. Uhrin tililtä on tämän jälkeen tehty melkein 60 000 euroa tilisiirtoja.

Arvonta verkossa

Henkilö, jonka uhri luuli olevan tuttu, otti yhteyttä sosiaalisessa mediassa ja pyysi tämän puhelinnumeroa. Myöhemmin selvisi, että kyseessä olikin kaapattu tili. Henkilö pyysi uhria osallistumaan suuren suomalaisen päivittäistavaraketjun järjestämään arvontaan.

Uhrille lähetettiin sisäänkirjautumiskoodeja arvontaan, johon hän oli osallistunut. Myös verkkopankki piti avata palkinnon maksua varten. Arvonnassa väitettiin, että uhri olisi voittanut 4500 euroa.

Töitä tarjolla

Uhrille oli tarjottu töitä viestisovelluksen kautta. Työhön sisältyi somepalvelun videoiden katsomista, seuraamista ja tykkäämistä. Palkka yksittäisistä tehtävistä olisi noin 10-200 euroa. Uhrille on maksettu pieniä muutaman euron palkkioita, mutta uhri on myös joutunut maksamaan erinäisiä maksuja toimeksiantajalle, jotta voisi tienata enemmän.

Uhria on sen jälkeen ohjattu perustamaan kryptovaluuttatunnuksen ja vaadittu erilaisia maksuja. Häneltä on lopulta huijattu 2900 euroa.

Rakkaushuijaus

Uhri oli tutustunut mieheen internetissä. Mies väitti haluavansa auttaa taloudellisesti ja kertoi lähettävänsä uhrille 10 000 euroa maksupalvelun kautta, mutta edellytti vastineeksi lahjakorttien ostamista. Uhri osti miehelle useita lahjakortteja, mutta luvattuja rahoja ei koskaan tullut.