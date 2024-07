Prinssi William ryhtyi säästötalkoisiin – leikkausten kohteeksi ajautui kuningatar Camillan sisko

Kuningas Charles on vajaan kahden vuoden mittaisen valtakautensa aikana tehnyt muutoksia brittihoviin madaltaakseen sen kustannuksia, ja samoihin säästötalkoisiin on lähteiden mukaan liittynyt myös hänen poikansa ja perijänsä prinssi William , kertoo muun muassa People .

Hiljattain julkaistun integroidun vuosikertomuksen mukaan William on tehnyt säästöliikkeitä muun muassa Cornwallin herttuakunnassa. Walesin prinssi -tittelin lisäksi William on Cornwallin herttua – kumpikin hänen isältään Charlesilta peritty. Kuninkaalliselle perheelle kuuluva Cornwallin kartano on 700 vuotta vanha kiinteistö, joka työllistää useita ihmisiä.