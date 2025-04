Kuningatar Camillan sisko rikkoo yhtä ikivanhaa kuninkaallista sääntöä: "Hänen mielestään se on mahdotonta"

Yhtä ikiaikaista kuninkaallisen protokollan ohjetta kuningatar Camillan pikkusisko Annabel Elliot ei ole pystynyt seuraamaan.

Kuningatar Camillan pikkusisko Annabel Elliot ei suostu niiaamaan Camillalle.

Näin kertoo Tatlerin mukaan kirjailija Robert Hardman, joka on kirjoittanut lehdelle uuden katsauksen kuningas Charlesista ja kuningatar Camillasta heidän taannoisen 20-vuotishääpäivänsä kunniaksi.

– Annabel Elliotin mielestä se on edelleen mahdotonta, että hän niiaisi isosiskolleen, mutta hän on silti hämmästynyt tavasta, jolla Camilla on omaksunut roolin, Hardman kirjoittaa artikkelissa.

Perinteisesti Isossa-Britanniassa naisten odotetaan niiaavan kuninkaalle tai kuningattarelle kun he tapaavat ensimmäistä kertaa päivän aikana.

Kuningatar Camilla (oik.) ja hänen siskonsa Annabel Elliot ovat läheisiä./All Over Press

New York Post muistuttaa kuitenkin brittikuninkaallisten nettisivuillakin lukevan, ettei kuningattaren tai kuninkaallisen perheen jäsenen tapaamisessa ole "pakollisia käyttäytymissääntöjä". Mikäli haluaa kuitenkin olla edes vähän muodollinen, voivat miehet kumartaa esimerkiksi nyökkäämällä ja naiset pienesti niiaamalla.

Tästä huolimatta kuninkaallisten perheiden sekä kotitalouksien jäsenet lähes aina kumartavat hallitsijalle ja tämän puolisolle, mikä tekee Elliotin linjauksesta kuitenkin poikkeuksellisen.

77-vuotias Camilla on tiettävästi hyvin läheinen 76-vuotiaan pikkusiskonsa kanssa. Lähteiden mukaan Elliot oli valtava tuki Camillalle haastavan viime vuoden aikana. Vuoden 2024 alussa brittihovi tiedotti kuningas Charlesin saaneen syöpädiagnoosin ja tämä käy yhä läpi syöpähoitoja.