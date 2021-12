Brittikuninkaallisten varallisuus julki – kohuissa rypenyt prinssi Harry on kaksi kertaa William-veljeään rikkaampi

Luksuselämää elävän kuningasperheen varallisuus on jakanut mielipiteitä kansan keskuudessa vuosikymmenien ajan. Aika ajoin julkiseen keskuteluun nouseekin kysymys siitä, onko perinteikkäällä monarkialla enää tarpeellista paikkaa yhteiskunnassa.

Monet kuninkaalliset kuitenkin työskentelevät myös yritysmaailmassa, jonka vuoksi perheen sisälläkin on huomattavia eroja varallisuuden suhteen. Yahoo Finance arvioi ja listasi brittikuninkaallisten omaisuuden. Summat on ilmaistu Yhdysvaltojen dollareissa.

Herttuatar on ollut naimisissa prinssi Charlesin kanssa huhtikuusta 2005 lähtien. Pariskunnalla ei ole tiedettävästi avioehtoa. Parker Bowlesin kerrotaan olevan ystävällinen ja nöyrä persoona, joka pitää itse huolen omista rahoistaan.

Prinssi Andrew'n ja Sarah Fergusonin vanhimman tyttären prinsessa Beatricen tiedetään työskentelevän täyspäiväisesti liike-elämän parissa. Työnsä lisäksi prinsessa tunnetaan erityisesti koulutuksen suojelijana. Prinsessa onkin aktiivisesti mukana monissa eri säätiöissä, joiden tehtävä on taata laadukasta koulutusta.

Eugeniella on kuitenkin myös omat tulonsa. Hänellä on taidehistorian ja englantilaisen kirjallisuuden tutkinnot, jonka lisäksi hän on työskennellyt Lontoossa apulaisjohtajana taidegalleriassa.