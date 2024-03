Lähteet: kuningatar Camilla jättäytyi vähin äänin lomalle

Helmikuun alussa syöpädiagnoosin saanut kuningas Charles , 75, on ollut reippaasti yli kuukauden ajan sairauslomalla, ja hänen sijastaan edustustehtäviä on ahkerasti hoitanut hänen puolisonsa kuningatar Camilla , 76.

Nyt myös Camilla jättäytyy kuitenkin hetkeksi pois kuninkaallisista työtehtävistään ja pitää hieman lomaa, kertoo The Sun lähdetietoihin perustuen. Buckinghamin palatsi ei ole kommentoinut eikä vahvistanut tietoa.

Lähteiden mukaan Camilla olisi lentänyt viikonloppuna yksityiskoneella muutamaksi päiväksi auringon alle rentoutumaan tiukan työrupeaman jälkeen. Charlesin syöpädiagnoosista tiedotettiin 5. helmikuuta, jonka jälkeen Camilla on suorittanut 13 kuninkaallista julkista edustustehtävää.

Tänä aikana Camilla on muun muassa tavannut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puolison Olena Zelenskan . Lisäksi Camilla emännöi satojen vieraiden vastaanoton Buckinghamin palatsissa liittyen luovan kirjoittamisen kilpailuun lapsille ja johti muut kuninkaalliset edesmenneen Kreikan kuninkaan Konstantinen muistotilaisuuteen Windsorissa.

Kuninkaallisasiantuntija Ingrid Sewardin mukaan Camillan lyhyt lomailu olisi myös "loistava indikaatio" sille, että kuningas Charlesin syöpähoidot olisivat sujumassa hyvin ja kuninkaan vointi on todennäköisesti hyvä. Asiantuntijan mukaan Camilla on ollut hyvin huolissaan puolisonsa terveydestä, mutta laittanut velvollisuuden kuitenkin omien tunteidensa edelle.

– Hän on myös ollut se, jonka on täytynyt vastata kuninkaallisten kiireiseen aikatauluun ja hän halunnut olla sekä Charlesin että Katen tukena, kun kummallakin on terveysongelmia. Hän todellakin ansaitsee hieman lepoa ja rentoutumista.