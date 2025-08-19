Kaksi perhettä ajettiin kodeistaan Williamin ja Catherinen perheen muuton tieltä

Lähteiden mukaan perheille on osoitettu uudet kodit lähettyviltä.

Kahta perhettä on käsketty muuttamaan pois kodeistaan prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen perheen tulevan muuton tieltä, kertoo Daily Mail.

Hiljattain uutisoitiin, että William ja Catherine lapsineen ovat muuttamassa Windsorin Great Parkissa sijaitsevaan Forest Lodgeen. Muuton on määrä tapahtua myöhemmin tänä vuonna. Lähteiden mukaan kuninkaallinen pariskunta ajattelee Forest Lodgen olevan heidän perheensä pysyvä koti myös sen jälkeen, kun Williamista tulee jonain päivänä kuningas.

Lähteiden mukaan Williamin ja Catherinen muutto Forest Lodgeen on tarkoittanut kahdelle perheelle muuttoa muualle. Perheet asuivat kartanon liepeillä sijaitsevissa mökeissä, jotka on tehty asumiskelpoisiksi Forest Lodgen vanhoista talleista.

Mökit sijaitsevat kuninkaallisten omistamilla mailla ja ne oli vuokrattu perheille, jotka kertoman mukaan ovat olleet yllättyneitä hiljattain tulleesta käskystä.

Lähteet kertovat, ettei vuokralaisille annettu häätöilmoituksia, vaan he ovat jo muuttaneet vastaaviin tai parempiin asuntoihin muualla Great Parkin alueella.

Syynä muuttokäskylle lienee lähteiden mukaan olevan se, etteivät William ja Catherine halua ylimääräisiä henkilöitä asustelemaan yksityisen kotinsa liepeille.

Tässä on Forest Lodge, jonne prinssi William ja prinsessa Catherine lapsineen ovat tiettävästi muuttamassa.Credit: Arcaid Images / Alamy Stock Photo

Kuninkaallinen perhe asuu tällä hetkellä Adelaide Cottagessa, jossa ei asu vakituisesti henkilökunnan jäseniä. Williamin ja Catherinen kerrotaan haluavan pitää tilanteen samana myös uudessa kodissaan, eikä sinne odoteta muuttavan työntekijöitä, sillä perhe haluaa elää mahdollisimman yksityistä elämää.

Forest Lodge on kahdeksan makuuhuoneen kartano, johon kuuluu muun muassa tenniskenttä. Adelaide Cottagessa perheellä on ollut neljä makuuhuonetta, joten uusi koti on selkeästi isompi.

William, Catherine ja parin lapset prinssi George, 12, prinsessa Charlotte, 10, ja prinssi Louis, 7, ovat asuneet Adelaide Cottagessa vuoden 2022 elokuusta lähtien. Sitä ennen perhe asui virallisesti Kensingtonin palatsissa Lontoon Hyde Parkin laidalla, jossa Williamin ja Catherinen toimisto sijaitsee yhä virallisesti.

Perheellä on asunto myös Anmer Hallissa Norfolkissa, jossa he viettävät paljon lomiaan.