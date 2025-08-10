Presidentti Stubb on ollut tiiviisti mukana Ukrainasta käydyissä keskusteluissa

Stubb on puhunut viikon aikana useita kertoja puhelimessa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa.

Presidentti Alexander Stubb on ollut tiiviisti yhteydessä keskeisiin valtiopäämiehiin yrityksistä ratkaista Ukrainan tilannetta.

Sunnuntain vastaisena yönä uutisoitiin, että Stubb on allekirjoittanut muiden EU-johtajien rinnalla yhteislausunnon, jonka mukaan rauhasta voidaan päättää vain neuvotteluissa, joissa Ukraina on mukana.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet Stubbin lisäksi Ranskan, Saksan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat sekä EU-komission puheenjohtaja.

Tätä ennen lauantaina Stubb kertoi käyneensä Ukrainan tilanteesta puhelinkeskusteluja muun muassa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Alkuviikolla uutisoitiin sekä Stubbin ja Trumpin kahdenvälisestä puhelusta että Stubbin osallistumisesta Trumpin ja Zelenskyin yhteispuheluun eurooppalaisten johtajien kanssa.

Ajankohta on kriittinen, sillä Trumpin ja Putinin on määrä käydä Alaskassa ensi viikolla keskusteluja sodan päättämisestä Ukrainassa.

Yhdysvaltalaismedia NBC News on kertonut, että Valkoinen talo harkitsee myös Zelenskyin kutsumista Alaskaan.

Vierailuja ja puheluja jo aiemmin

Stubb on ollut aiemminkin tiiviisti mukana keskusteluissa Ukrainan tilanteesta. Hän on kertonut viime kuukausina useista puhelinkeskusteluista sekä Trumpin että Zelenskyin kanssa ja osallistunut myös eri kokoonpanoilla asian käsittelyyn EU-tasolla.

Lisäksi Stubb on vieraillut Ukrainassa, ja presidentti Zelenskyi teki maaliskuussa puolisoineen virallisen vierailun Suomeen.

Trumpin Stubb tapasi muun muassa maaliskuussa Floridassa. Stubb on kertonut viettäneensä tuolloin aikaa Trumpin kanssa noin seitsemän tuntia aamupalan, golfin ja lounaan merkeissä. Keskustelua käytiin myös Ukrainasta ja Venäjästä.