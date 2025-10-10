Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Yhdysvaltain-vierailu on noussut otsikoihin kansainvälisestikin. Venäjä-kysymys nousi otsikoihin myös muualla pohjoismaissa ja Yhdysvaltalainen Fox News kehui Stubbin ulkoisia ominaisuuksia.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok) tapasivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin eilen illalla jäänmurtajasopimuksen allekirjoittamisen merkeissä.

Tapaaminen on niittänyt huomioita yhdysvaltalaismedioissa. Etenkin Trumpin lupaus siitä, että Yhdysvallat suojelisi Venäjän hyökätessä Suomea, on vilissyt useassa mediassa.

Asiasta ovat uutisoineet Yhdysvalloissa ainakin The New York Times, Bloomberg ja NBC News sekä Ruotsissa Aftonbladet ja Expressen.

Trumpilta kysyttäessä, kuinka hän puolustaisi Suomea, hän vastasi lyhyesti, "tarmokkaasti", kirjoittaa NBC News.

Trump kuitenkin sanoi uskovansa mahdollisuuden hyökkäykselle olevan pieni.

Yhdysvaltalaismedia CNN korosti presidenttien tapaamista käsittelevässä artikkelissa Suomen arktisen alueen asiantuntijuutta tärkeäksi seikaksi sekä Yhdysvalloille että Natolle.

Fox Newsilta huomiota ulkoisiin asioihin

Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin julkaisemassa artikkelissa Stubbista puhutaan erityisen ylistävään sävyyn. Hänen pituudestaan, hyvästä kunnostaan ja hyvin istuvasta puvustaan arvioidaan olevan hyötyä neuvotteluissa Trumpin kanssa.

– Suomalaisjohtajan golfdiplomatia tuotti jäänmurtajadiilin, kirjoittaa Fox News presidenttien tapaamisesta.

Golf-diplomatialla viitataan Stubbin maaliskuiseen vierailuun Trumpin Mar-a-Lagossa, jossa he pelasivat golfia yhdessä. Stubb kehui tällöin Trumpin golftaitoja.

Foxin artikkelissa kerrotaan jäänmurtajasopimuksen myös symboloivan ystävyyttä, josta on tullut myös strategisesti kannattavaa.

– Suomen asiantuntijuus on tehnyt siitä enemmän kuin vain (alusten) toimittajan. Se on tehnyt Helsingistä luotettavan pelaajan osana Trumpin arktisen alueen strategiaa, kirjoitetaan artikkelissa.

Jutussa Suomesta mainitaan sen hyvä sijoitus onnellisuusmittauksissa, metsät ja tietenkin saunat.

Stubbin ja Trumpin tekstiviestitse kehittyneen hyvän henkilökemian kerrotaan nostaneen "hiljaisen maan" uuteen näkyvyyteen Washingtonissa.