Olympiakomitean entinen toimitusjohtaja Taina Susiluoto ja entinen huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen nauttivat muhkeaa palkkaa viime vuonna.
Susiluoto sai verotettavia tuloja noin 155 000 euroa ja Heikkinen noin 166 000 euroa.
Heikkinen sai syyskuussa 2024 potkut Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan paikalta sen jälkeen, kun Suomi oli jäänyt mitalitta Pariisin olympialaisissa. Susiluoto jätti paikkansa kesäkuussa 2025.
Olympiakomitean toimitusjohtajaksi tänä vuonna valittu Riku Tapio sai verotettavia tuloja noin 101 000 euroa vuonna 2024. Hän toimi Työväen Urheiluliiton pääsihteerinä ennen kuin siirtyi Salibandyliiton toiminnanjohtajaksi 2024.
