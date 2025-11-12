Tenniksen nelinpelispesialisti Harri Heliövaara sai verotettavia tuloja noin 753 000 euroa vuonna 2024, jolloin hän voitti Wimbledonin mestaruuden brittiparinsa Henry Pattenin kanssa.
Heliövaaran tulot kolminkertaistuivat edeltävästä vuodesta. Vuonna 2023 lukema oli noin 249 000 euroa.
Tennistähden vuoden 2024 tuloissa pistävät silmään myös mätkyt: niitä Grand Slam -voittaja maksoi peräti 156 427 euroa.
Tänä vuonna Heliövaara ja Patten ovat voittaneet esimerkiksi Australian avointen nelinpelimestaruuden.
Suomen muista tennishuipuista Otto Virtasen ansiotulot olivat 40 859 euroa. Emil Ruusuvuori sai ansiotuloja 56 852 euroa ja pääomatuloja 37 947 euroa.
Urheilijoiden tuloja vertailtaessa on otettava huomioon urheilijoiden mahdollisuus rahastoida tulojaan. Urheilijoilla on oikeus siirtää urheilutuloistaan verovapaasti urheilijarahastoon enintään 50 prosenttia bruttotuloistaan 100 000 euroon saakka.
