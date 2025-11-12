Suomi-kiekossa kansallissankarin asemaan noussut Marko Anttila tienasi 137 889 euroa viimeisenä täytenä vuotenaan jääkiekon SM-liigassa.
Anttila, 40, päätti uransa Oulun Kärppien paidassa keväällä 2025. "Mörkö" edusti samaista seuraa koko vuoden 2024. Leijonien kolminkertaisen arvokisavoittajan tulot olivat 137 889 euroa.
Vuonna 2023 Anttilan ansiotuloiksi merkittiin 139 000 euroa. Vuotta aiemmin Anttilan tienestit Jokereista, Ilveksestä ja Kärpistä muodostivat reilun 187 000 euron potin. Viimeinen täysi vuosi (2021) Jokerien KHL-joukkueessa toi Anttilalle 222 000 euroa.
Lukemat kertovat, että Anttilan ansiot putosivat uran viimeisinä vuosina.
Urheilijoiden tuloja vertailtaessa on otettava huomioon urheilijoiden mahdollisuus rahastoida tulojaan. Urheilijoilla on oikeus siirtää urheilutuloistaan verovapaasti urheilijarahastoon enintään 50 prosenttia bruttotuloistaan 100 000 euroon saakka.