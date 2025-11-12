Suomen maastohiihtotähdistä Kerttu Niskanen sai verotettavia tuloja noin 185 000 euroa ja hänen pikkuveljensä Iivo Niskanen noin 139 000 euroa vuonna 2024.

Kerttu Niskanen ylsi vuonna 2024 palkintokorokkeelle maailmancupissa kahdeksan kertaa, mutta jäi mitalitta vuoden 2025 MM-kilpailuissa. Niskasen tulot kasvoivat. Vuonna 2023 hän sai verotettavia tuloja noin 165 000 euroa.



Iivo Niskanen ylsi vuonna 2024 maailmancupissa viidesti palkintokorokkeelle ja voitti yhden kilpailun. Hän ei pystynyt osallistumaan seuraavan vuoden MM-kilpailuihin sairastumisen takia.

Lue myös: Suomen urheilusankarille jättimäiset mätkyt

Hiihtokonkareista Krista Pärmäkoski sai verotettavia tuloja noin 41 000 euroa vuonna 2024, jolloin hän voitti yhden maailmancupin kilpailun. Vuonna 2023 hän sai verotettavia tuloja noin 26 000 euroa.



Nuoremmista hiihtotähdistä Jasmi Joensuu sai verotettavia tuloja noin 29 000 euroa vuonna 2024. Hän voitti maailmancupin sprintticupin kaudella 2024–25, mutta jäi mitalitta MM-kilpailuissa 2025.