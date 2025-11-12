Verohallinnon hampaisiin jälleen kerran joutuneen Jari-Matti Latvalan yrityksen taloudellinen tulos on laskussa.
Verohallinnolle 4,5 miljoonan euron edestä verorästejä vuonna 2023 maksanut Latvala koki uuden takaiskun viime elokuussa, kun häntä kohtaan nostettiin syyte törkeästä veropetoksesta. Syytteen mukaan rikos on tapahtunut lokakuun 2015 ja lokakuun 2018 välisenä aikana. Latvala kommentoi Iltalehdelle, että tuore tapaus liittyy aikaisempaan verokiistaan.
Edelleen muun muassa rallin historic-kilpailuja kiertävä Latvala on toiminut Toyotan tallipäällikkönä vuodesta 2021 lähtien. Hän on pyörittänyt samaan aikaan myös kesällä 2019 perustamaansa yritystä JML-Sports Oy, joka rakentaa vanhoja ralliautoja ja on mukana moottoriurheilutoiminnassa.
Yrityksen liikevaihto on pyörinyt viime vuodet miljoonan euron molemmin puolin, ja se oli viime joulukuussa päättyneellä tilikaudella 1,1 miljoonaa euroa.