Puutteelliset menettelytavat ovat aluehallintoviraston mukaan altistaneet yhtiön merkittävälle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskille.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on määrännyt Verkkokauppa.comille 540 000 euron seuraamusmaksun rahanpesulainsäädännön noudattamiseen liittyvien puutteiden vuoksi. Asiasta kertoo yhtiö tiedotteessa.
Päätös perustuu yhtiön mukaan Avin vuonna 2023 tekemään tarkastukseen. Avi katsoi, että yhtiön prosessit ja rahanpesulain edellyttämä dokumentaatio myymälöissä vastaanotetuissa käteissuorituksissa eivät olleet tuolloin riittävällä tasolla.
Yhtiö ei ole noudattanut selonottovelvollisuuttaan eikä tehnyt ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista, vaikka kyse on ollut jopa kymmenientuhansien eurojen käteismaksuista ETA-alueen ulkopuolisilta asiakkailta, avi toteaa.
– Puutteelliset menettelytavat ovat altistaneet yhtiön merkittävälle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskille, päätöksessä todetaan.
Verkkokauppa.com kertoo, että se on tehnyt viime vuonna tiukennuksia toimintamalleihinsa Avin tarkastuksen jälkeen. Se kertoo esimerkiksi asettaneensa sittemmin yksittäisessä ostoksessa käytettävälle käteissuoritukselle 200 euron enimmäismäärän.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.