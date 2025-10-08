Suomalaiset lähettävät postia varsin luovissa pakkauksissa. Asiantuntija kertoo mitä paketoinnin suhteen kannattaa ottaa huomioon.
Mielikuvitukselliset ratkaisut ovat Postin näkökulmasta tervetulleita, mutta liiallisia riskejä ei pidä ottaa.
– Luovuus kukkii ja me toki kannustamme kestävyyden nimissä käyttämään pakkausmateriaalia uudelleen, toteaa Postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund.
On kuitenkin tiettyjä asioita, jotka kannattaa ehdottomasti huomioida paketointia suorittaessa. Esimerkiksi liian pienet pakkaukset voivat helposti jäädä matkan varrelle.
– Meidän kuljetuksemme on aika tehdasmainen prosessi ja pakkaukset kulkevat rullakoissa. Silloin on vaarana, että se saattaa tipahtaa jonnekin.
Teipin suhteen paras valinta on Rosenlundin mukaan pakkausteippi, sillä esimerkiksi maalarinteippi ei ole yhtä kestävää. Teippiä on hyvä hyödyntää myös paketin saumoihin, jotta se ei pääse aukeamaan.
7:44Katso videolta kaikki Rosenlundin vinkit!