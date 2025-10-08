Suomeen on tulossa ensi vuonna käyttöön älypuhelimessa toimiva digitaalinen identiteettilompakko. Käytännössä sovellus mahdollistaa uuden tavan tunnistautua eri palveluihin ja kokoaa käytettäväksi virallisia todistuksia niin digitaalisesti kuin paikan päällä tapahtuvassa asioinnissa.

Eurooppalainen digitaalinen identiteettilompakko on koko Euroopan laajuinen hanke, joka mahdollistaa jatkossa turvallisen kirjautumisen,sähköiset allekirjoitukset sekä kyvykkyyden todistaa itsestään eri oikeuksia tai ominaisuuksia ilman fyysisiä kortteja.



– Sillä voi todistaa esimerkiksi vaikka Ahvenamaan kotipaikkaoikeutta, sitä että minulla on tulityökortti, myöhemmin ajo-oikeutta, tai sitten sinne voi tulevaisuudessa saada erilaisten tapahtumien pääsylippuja, Digi- ja väestötietoviraston hankepäällikkö Anssi Ahlberg luettelee.

Sovelluksen käyttöönotto on täysin vapaaehtoista ja maksutonta. Se ei korvaa mitään nykyisistä asiointitavoista, vaan tarjoaa mahdollisuuden sähköiseen asiointiin.

Käyttäjä päättää itse, mitä tietojaan vie lompakkoonsa ja missä asiointitilanteissa niitä jakaa. Sen luvataankin parantavan käyttäjien tietoturvaa ja tietosuojaa.

– Käyttää ottaa sinne vain ne tiedot, jotka itse haluaa. Me ei lompakon tarjoajana nähdä sinne käyttäjän lompakkoon, eikä meille muodostu minkäänlaista rekisteriä siitä, mitä siellä kunkin lompakossa on. Me tehdään siitä niin turvallinen kuin me vaan ikinä pystytään, Alhberg lupaa.

Tää lompakkohan ei tule korjaamaan mitään nykyisistä asiointitavoista eli jos ei halua ottaa lompakkoa käytöön niin edelleen on mahdollista asioida vviranomisten ja muiden toimijiden kanssa esimerkiski käyntiasoimalla.

Uusi virallinen henkilöllisyystodistus

Sovellukseen on määrä julkaista myös uusi digitaalinen henkilöllisyystodistus. Poliisin myöntämä todistus tulee olemaan passiin ja henkilökorttiin rinnastettava virallinen asiakirja. Se ei kuitenkaan toimi matkustusasiakirjana perinteisen passin tapaan.

Myöhemmässä vaiheessa käytettäväksi on tulossa mobiiliajokortti, jonka kehittäminen odottaa tällä hetkellä EU:n ajokorttidirektiivin hyväksyntää ja kansallisen lainsäädännön määrittelyä.