Maalivahti Kevin Lankinen piti NHL-seuransa Vancouver Canucksin mukana vaikeassa ottelussa ja torjui lopulta pisteet rankkareilla.

Vancouver nousi perjantain NHL-kierroksella kahden maalin takaa 3–2-voittoon Chicago Blackhawksista. Pisteisiin tarvittiin Lankisen venymistä myös neljän laukauksen eteen voittomaalikisassa.

– ”Lanks” teki helvetinmoisen duunin tänään. Hän piti meidät mukana, kun olimme kaksi maalia perässä, Canucksin päävalmentaja Adam Foote kiitteli peliajalla 31 kertaa torjunutta Lankista.

Chicago meni kotijäällään avauserän päätösminuutilla jo 2–0-johtoon Tyler Bertuzzin maalilla. Tämän jälkeen Lankista ei enää illan aikana yllätetty.

Vancouver nousi toisessa erässä tasoihin Jake DeBruskin ja Max Sassonin maaleilla. Voittomaalikilpailussa Lankinen pysäytti ensimmäisenä Teuvo Teräväisen yrityksen, seuraavaksi nuoren supertähden Connor Bedardin, sitten Frank Nazarin ja Ryan Donaton.

Canucks nappasi voiton, kun Brock Boeser osui neljäntenä yrittäjänä.

– Halusimme vain saada voiton. Pidän rankkareista. Ne ovat hermopeliä yhdellä yhtä vastaan. Nautin niistä hetkistä, joissa voin astua auttamaan joukkuetta, Lankinen iloitsi.

–Olemme harjoitelleet sitä paljon, ja onneksi onnistuimme saamaan yhden sisään tänään. Näillä pisteillä on merkitystä. Jos onnistunut ottamaan niitä muutaman matkalla, sillä voi olla suuri merkitystä kauden lopussa, suomalaisvahti totesi.

NHL-kierroksen muissa otteluissa ei nähty suomalaisia avainrooleissa. Washingtonin 5–1-voitossa Minnesotasta venäläistähti Aleksandr Ovetshkin iski kauden ensimmäisen maalinsa, joka oli hänelle jo 898:s uralla.

Osuma oli samalla Ovetshkinin 567. maali tasakentällisin. Hän nousi tällä Gordie Howen edelle NHL:n kaikkien aikojen tilaston toiseksi. Edellä on enää 617 osumaa viidellä viittä vastaan tehnyt Wayne Gretzky.