Joonas Korpisalo pelasi hienon ottelun, kun hänen edustamansa Boston Bruins voitti Calgary Flamesin maalein 4–1.

28 torjuntaan venynyt Korpisalo valittiin ottelun ykköstähdeksi. Illan kenties upein torjunta nähtiin toisessa erässä, kun Korpisalo venyi hienoon räpylätorjuntaan saaden kotiyleisön hurmioitumaan.

31-vuotias Korpisalo on ollut tällä kaudella Bostonin selkeä kakkosvahti ja Calgary-ottelu oli suomalaiselle ensimmäinen lähes kahteen viikkoon. Pitkä pelitauko ei kuitenkaan näkynyt suomalaisen otteissa.

– Oli hauska päästä takaisin kehiin. Olen tehnyt näin ennenkin, joten sitä yrittää vain tehdä parhaansa ja nauttia pelistä, Korpisalo kommentoi medialle pelin jälkeen.

Korpisalo sai otteistaan kehuja myös joukkuetovereiltaan.

– "Korpi" oli mahtava. Hän tekee hommia joka päivä ja on erinomainen maalivahti. Hän pelasi tänään hienosti. Se oli upea nähdä, Casey Mittelstadt kehuu.

Kaiken kaikkiaan Korpisalo on pelannut tällä kaudella 16 ottelua torjuntaprosentilla 88,8.