Portugaliin julistettiin kansallinen surupäivä funikulaariturman vuoksi

ALK 3.9.2025 Ainakin kolme ihmistä on kuollut Lissabonissa Portugalissa tapahtuneessa funikulaarionnettomuudessa.
Onnettomuuteen joutunut linja on yksi kolmesta Carrisin operoimasta köysiratalinjasta. Sitä käyttävät sekä turistit että paikalliset asukkaat.AFP / Lehtikuva
MTV UUTISET – STT

Lissabonin funikulaarionnettomuuden vuoksi koko maahan on julistettu surupäivä.

Portugalissa tämä päivä on julistettu kansalliseksi surupäiväksi eilen Lissabonissa tapahtuneen funikulaariturman vuoksi. 

Onnettomuudessa sai surmansa ainakin 17 ihmistä, minkä lisäksi yli 20 ihmistä loukkaantui, kertovat uutistoimisto AFP ja uutiskanava CNN:n portugalinkielinen palvelu.

Tällainen on hurjaan onnettomuuteen joutunut funikulaarilinja

Onnettomuudessa funikulaari suistui raiteiltaan ja syöksyi kovalla vauhdilla päin rakennusta.

Yön läpi työskennelleen pelastuspalvelun mukaan kaikki loukkaantuneet on pelastettu kulkuvälineen romusta. Joukossa kerrotaan olevan joitakin ulkomaalaisia.

