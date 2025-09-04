Portugaliin julistettiin kansallinen surupäivä funikulaariturman vuoksi

Lissabonin funikulaarionnettomuuden vuoksi koko maahan on julistettu surupäivä.
Portugalissa tämä päivä on julistettu kansalliseksi surupäiväksi eilen Lissabonissa tapahtuneen funikulaariturman vuoksi.
Onnettomuudessa sai surmansa ainakin 17 ihmistä, minkä lisäksi yli 20 ihmistä loukkaantui, kertovat uutistoimisto AFP ja uutiskanava CNN:n portugalinkielinen palvelu.
Tällainen on hurjaan onnettomuuteen joutunut funikulaarilinja
Onnettomuudessa funikulaari suistui raiteiltaan ja syöksyi kovalla vauhdilla päin rakennusta.
Yön läpi työskennelleen pelastuspalvelun mukaan kaikki loukkaantuneet on pelastettu kulkuvälineen romusta. Joukossa kerrotaan olevan joitakin ulkomaalaisia.